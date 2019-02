La ONCE dedicará el cupón del 25 de febrero al monumento natural de Gran Canaria, la Caldera de Bandama

ONCE

Publicado 21/02/2019 13:18:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el cupón del lunes, 25 de febrero, al monumento natural de la isla de Gran Canaria, la Caldera de Bandama, de valor paisajístico, geológico y medioambiental, que quedará plasmado en cinco millones y medio de cupones que se divulgarán por toda España.

Así lo han expuesto este jueves el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, junto al consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, y la consejera insular de Turismo, Inés Jiménez.

Los dos consejeros insulares han agradecido a la ONCE haber elegido este espacio natural de "gran importancia" para la isla de Gran Canaria, tanto para la difusión turística como para promover los bienes naturales de la misma, según informó la organización en nota de prensa.

El delegado de la ONCE, por su parte, agradeció al Cabildo de Gran Canaria su implicación y colaboración, que destacó que esta "pequeña contribución de la ONCE también pretende devolver a la sociedad canaria su apoyo constante".

La Caldera y el Pico de Bandama se localizan dentro del Monumento Natural de Bandama, un espacio de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. La categoría de Monumento Natural corresponde a una formación geológica de especial interés por la singularidad e importancia de sus valores científicos, culturales y paisajísticos.

Este espacio natural está situada entre los municipios de Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, ofreciendo al visitante un espectacular paisaje, en el que destacan el Pico de Bandama, desde el que se puede observar una vista panorámica del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y de gran parte de la zona noreste de la isla de Gran Canaria. Tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad y se trata de la erupción más reciente acaecida en Gran Canaria.

En cuanto a los elementos vegetales destacan el acebuche canario (olea cerasiformis), pariente del olivo cultivado, junto con ejemplares de lentisco (pistacia lentiscus), la olorosa retama blanca (retama rhodorhizoides) o el guaydil (convolvulus floridus). La Caldera alberga igualmente la única población conocida de la especie vegetal en peligro de extinción paronilia grabiuscula (dama de Bandama).

Respecto a la presencia animal, hay endemismos invertebrados exclusivos de este espacio natural como la araña disdera de Bandama (dysdera bandamae), la tijereta de Bandama (guanchia bandamaensis) y la chispita de Bandama (attalus bandamae), un pequeño escarabajo florícola, además de buenas poblaciones de especies canarias de mayor tamaño como el lagarto gigante de Gran Canaria (gallotia stehlini), aves rapaces como la aguililla (buteo insalarum) o el cernícalo canario (falco tinnunculus canariensis), así como la presencia del más escaso halcón tagorote (falco pelegrinoides).

Todo el territorio del Monumento Natural de Bandama forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000 como Zona de Especial Conservación.

