Once firmas de moda y complementos de Tenerife participan este sábado en la segunda jornada de 'Tenerife Fashion Market'

Once firmas de moda y complementos de Tenerife participan en la segunda jornada del 'Tenerife Fashion Market' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza del TEA 'Tenerife Espacio de las Artes' ha acogido este sábado la segunda jornada del Tenerife Fashion Market, que reúne a once firmas de moda y complementos de la isla. A la iniciativa, que ofrece un programa completo de actividades, se puede acceder con entrada gratuita.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, han visitado el evento, donde pudieron conocer las propuestas de los diseñadores, entre ellas, accesorios únicos, moda sostenible, ropa de baño, complementos originales y piezas artesanales hechas a mano.

Las firmas participantes en esta segunda edición son Lorena Giannini, Hecho A Mano Canarias, Waiola, Farobag, Hurtado Felt, Gallobuey, Aulaga, Pendientera, Flystyletenerife, Laverny y Uniko, según ha informado este sábado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

PROGRAMA CULTURAL

Además, el market cuenta con diferentes actuaciones musicales, entre ellas, la del artista canario St. Pedro, que volvió a subirse al escenario este sábado después de las dificultades surgidas el viernes por las condiciones climáticas. La programación musical continuará hoy, a las 20:30 horas, con el concierto de Aduen Amaya.

Durante la jornada habrá, además, sesiones de DJ. A todo ello, se suma una zona gastronómica con los food trucks de Millofilos y La Espuma Burger, galardonada como una de las mejores hamburguesas de Canarias en el Burger Fest Canarias, que ofrecerán un espacio en donde moda, música y sabores se fusionen para crear un ambiente "único".