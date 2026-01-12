La ONCE reparte 240.000 euros en Gran Canaria con un cupón premiado en el fin de semana

Agente vendedor de la ONCE Aaron Sosa - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, vendido en el municipio de Telde (Gran Canaria).

En concreto, fue Aaron Sosa, agente vendedor de la ONCE desde noviembre de 2025, el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, en su zona de venta ubicada en el punto kilométrico 9 de la Carretera de Jinámar, en el Centro de Salud de Telde.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

También premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.