ONGs dudan de que Canarias rebaje a la mitad la pobreza en 2030 y piden un pacto estratégico y políticas estructurales

La pobreza golpea en las islas a casi 700.000 canarios, con una incidencia "insoportable" entre los niños, que superan el 40%

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las casi 40 ONGs que integran la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias dudan de que la pobreza en Canarias se rebaje a la mitad en 2030, tal y como recogen los objetivos de la 'Agenda 2030'.

"Es una alegría que la pobreza no aumente pero no baja al ritmo que nos gustaría", ha indicado el vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, que ha presentado este viernes en el Parlamento el decimoquinto informe de la organización.

Ha insistido en que "si la situación no cambia, con esta reducción paulatina no se llegará al objetivo" ya que las islas presentan a 695.402 personas (el 31,2% de la población) en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope), 2,6 puntos porcentuales menos respecto a 2023, lo que la sitúa como quinta comunidad autónoma solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Ante este escenario, Rodríguez ha demandado una "verdadera alianza estratégica" entre administraciones públicas y tercer sector para trabajar en el objetivo de reducir la tasa de pobreza en el archipiélago pues pese a la bajada durante cuatro años consecutivos, aún no están "satisfechos". "Por eso pedimos un pacto, ya toca, llevamos 15 años observando lo mismo", ha señalado.

Según sus cálculos, para llegar al objetivo de 2030 la tasa Arope debería estar ahora en 26,9% y 110.000 personas menos.

El informe valora también que sin las ayudas públicas, la tasa de pobreza subiría en 22 puntos más, de ahí que se valore como el IMV y la renta canaria de inserción "han ayudado a amortiguar la pobreza", ha comentado Rodríguez.

Por ello ha reivindicado "políticas permanentes" y que se pongan en marcha, en el caso de Canarias, todos lo "complementos" de la renta canaria de ciudadanía como el complemento a la vivienda, a familias con menores a cargo o pensiones más escasas y que siga conviviendo con el IMV. "Esto es lo que consigue rebajar la pobreza", ha señalado.

HUIR DE LA EMERGENCIA DE LA COVID-19

En esa línea ha insistido en que hay que "huir de la emergencia del covid-19" porque "la pobreza no es de ahora, viene de atrás, es algo estructural desde hace 15 años, toca atacarlo con diferentes medidas e implicación de todos los niveles".

El informe recoge también que casi el 25% de la población canaria vive con 965 euros al mes, lo que supone 550.000 personas, mientras que el 11% está en pobreza severa --vive con menos de 644 euros al mes--, indicador que ha aumentado un 10,6% sobre el año anterior.

Rodríguez ha constatado que la economía canaria mejora pero solo en "algunas capas" ya que "empeora" entre las más pobres, ha incidido en la riqueza que genera el turismo no se distribuye bien y puesto de relieve que la brecha norte-sur en España es "estructural", pues Canarias está 18 puntos por encima del País Vasco.

Incluso, ha apuntado que en una 'clasificación imaginaria' de la UE, Canarias será el país con mayor tasa Arope.

Sobre las mujeres, el informe recoge que hay 363.000 en situación de pobreza, casi dos puntos más que los hombres mientras que en pobreza infantil las cifras son "insoportables", con un 40,2%, algo que "no es casual", a juicio de Rodríguez, ya que "residen en un hogar de pobreza y eso se transmite".

El archipiélago también está a la cabeza de las comunidades en carencia material y social severa lo mismo que en llegar a fin de mes, con un 57% de la población. "Las personas viven al día y a veces no llegan ni a cubrir gastos, el día 20 están en negativo", ha agregado el vicepresidente de EAPN Canarias.

RETRASOS EN LOS PAGOS EN VIVIENDA

Igualmente el 15% de la población tiene retrasos en los pagos de vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, lo que supone un total de 343.000 personas --la tasa más alta entre las CCAA-- lo que se agrava con un paqreu público escaso y uno privado muy caro.

De hecho, ha señalado Rodríguez, "una vez pagado el alquiler, muchas persona ya están en umbral de pobreza severa, con menos de 644 euros al mes".

Canarias también tiene la tasa más alta para no afrontar gastos imprevistos, con un total de 1,1 millones de personas y la renta media mensual, de 1.114 euros, "se hace muy poco sostenible para atender las necesidades básicas", ha apuntado.

Rodríguez ha incidido en que "la pobreza no es solo no tener ingresos sino también no tener acceso a derechos, como el acceso a la vivienda" de tal manera que no afecta solo a "los más vulnerables" sino a muchos sectores de la población.

En ese sentido ha indicado que "cualquier ayuda es bienvenida pero es importantísimo que haya modelo con acompañamiento social" para que las personas "sean autónomas o no tengan que depender de ayudas, que puedan remontar su situación transitoria".

Rodríguez ha hecho especial hincapié en el campo de la vivienda y aunque ha valorado iniciativas como el bono joven de alquiler creen que hacen falta más para afrontar un "problema tan grande" que pasa por incrementar la construcción de vivienda asequible y rehabilitar viviendas vacías, al menos 25.000.

El vicepresidente de EAPN Canarias ha admitido también que observan mensajes en la esfera pública que "van en contra o no favorecen los derechos de las personas" y como no saben "que va a suceder" tras las próximas Elecciones Generales, deben estar "preparados para contrarrestar" un posible ataque a derechos básicos.

En ese sentido ha destacado que también ha aumentado de forma "considerable" la aporofobia contra las personas sin hogar, algo que debe "preocupar" porque "ha aumentado el odio" y se "discrimina" con los derechos.