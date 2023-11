Ópera de Tenerife presenta 'Manon' de Massenet

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ópera de Tenerife ha presentado el segundo título de su temporada 2023-2024: 'Manon', de Jules Massenet, donde la protagonista se debate entre el amor y la riqueza. Los días 21, 23 y 25 de noviembre tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica. Las entradas se pueden conseguir desde 25 euros (5 euros para menores de 30 años) y, además, hay descuentos disponibles para estudiantes, desempleados, familias numerosas y grupos.

Los detalles de esta coproducción entre el Auditorio de Tenerife, el Municipal de Santiago-Ópera Nacional de Chile y Ópera de Oviedo fueron dados a conocer por el director artístico del Auditorio, José Luis Rivero; el director musical, Christopher Franklin; el director de escena, Emilio Sagi, y la protagonista que encarna a Manon, la soprano Sabina Puértolas.

José Luis Rivero explicó que esta 'Manon' supone para Ópera de Tenerife la primera producción con la Ópera de Chile y una de las muchas que ya han abordado con Ópera de Oviedo. El director artístico resaltó que para Ópera de Tenerife "este es el estreno de 'Manon', ya que no la habíamos puesto en escena, así que será un descubrimiento para nuestro público", apostilló. Por último, Rivero quiso destacar que la cultura operística "está más viva que nunca".

La soprano Sabina Puértolas confesó que desde que llegó a la isla escribe a sus familiares y amigos con un "besos desde el paraíso": "Me encanta Ópera de Tenerife y el cariño con el que nos tratan aquí, donde hemos formado un gran equipo para que el público sienta lo mismo que nosotros al subirnos al escenario". En cuanto al rol protagonista, explicó que Manon "es una chica que vive la vida a sorbos, que no ve a quién puede afectar sus decisiones y que hace lo que quiere hasta sus últimas consecuencias". Para Puértolas, "cada producción es diferente y siempre hay matices porque respondo a inputs como la acústica de los teatros o mis compañeros en escena".

Christopher Franklin, que estará al frente de la Sinfónica de Tenerife, recordó que 'Manon' es una de las primeras óperas que dirigió. A pesar de que vive desde hace muchos años en Italia, donde es más reconocida la versión de Puccini de esta historia (Manon Lescaut), personalmente se siento "más cerca" de la partitura de Massenet. En cuanto al trabajo con este título "poco usual del repertorio", compartió "la intensidad de las jornadas con las que se trabaja en este gran escenario con escaleras que giran, difícil de organizar y de dirigir con los músicos desde el foso y los cantantes sobre el escenario".

Emilio Sagi debutó en diciembre de 2003 en el recién inaugurado Auditorio de Tenerife con la ópera L'equivoco stravagante de Rossini, un montaje del Festival Rossini de Pésaro. "Vuelvo 20 años después muy contento con esta Manon, una obra que siempre quise dirigir y que estos tres teatros me han premiado con esta oportunidad. Es una obra maravillosa, llena de matices que protagoniza Manon, una mujer en un mundo de hombres, una joven pobre que no tiene nada, y que sus padres mandan a un convento, que era lo habitual de entonces, y tiene que desenvolverse en un mundo que no conoce, quedando deslumbrada por la forma de vivir de la alta sociedad", analiza el multipremiado ovetense. Sagi citó a Borges, que en sus cuentos no quería sino emocionar y entretener, para explicar que "nuestro trabajo es emocionar y dar el máximo espectáculo posible".

SOBRE MANON.

Esta ópera en cinco actos y seis escenas tiene un libreto de Henri Meilhac y Philippe Gille, basado en la novela Manon Lescaut del abate Prévost. Se estrenó en la Opéra-Comique de París el 19 de enero de 1884.

Manon es un personaje muy joven que oscila entre el amor a primera vista, pasional, y su afán de riqueza y libertad. La historia, que se desarrolla en Francia bajo el reinado de Luis XV en el siglo XVIII, comienza cuando Manon se dirige al convento para cumplir con los deseos de sus padres, preocupados por verla inclinada a los placeres terrenales.

Entonces se encuentra por casualidad en una posada con el caballero Des Grieux, un joven estudiante. Una sola mirada les basta para enamorarse. Deciden escapar a París pero el idilio dura poco. Manon no puede vivir solo de amor y acepta el ofrecimiento de una vida de lujos a cambio de ser amante de un señor rico, Guillot Morfontaine. Des Grieux no está dispuesto a dejarla y la seguirá en un tortuoso camino.

El equipo de Sagi, que ha trabajado en la escena y en la dirección artística de teatros nacionales e internacionales, se completa con la escenografía de Daniel Bianco, de 11 metros de alto que ocupa 240 metros cuadrados del escenario del Auditorio, y que se inspira en la obra del pintor del siglo XVIII Jean-Honoré Fragonard para ofrecer un aire dieciochesco de lujo. El vestuario, al estilo clásico, lleva la firma de Pablo Núñez y el diseño de la iluminación corre a cargo de Eduardo Bravo.

Christopher Franklin llevará la batuta de la Sinfónica de Tenerife, a la que acompañará una cuarentena de voces del Coro Titular de Ópera de Tenerife-Intermezzo, dirigida por Andrés Juncos, de entre los que destacarán nueve partiquinos con papeles más destacados.

Puértolas se transformará en Manon, como ya lo hizo en noviembre de 2022 en el estreno de esta propuesta en el Teatro Municipal de Santiago y el pasado mes de septiembre en Ópera de Oviedo. El tenor armenio Liparit Avetisyan encarnará a Le chevalier des Grieux el enamorado de Manon. El barítono Luis Cansino se transformará en Lescaut, primo de Manon, y el bajo surcoreano Insung Sim hará de Le Comte des Grieux, padre del caballero pretendiente.

Guillot Morfontaine, ministro de Finanzas que se obsesionará con Manon, será interpretado por el tenor Gillen Munguía y Monsieur de Brétigny, un noble amigo suyo, lo hará el barítono Lorenzo Barbieri. La soprano Inés Lorans y las mezzosopranos Claire Gascoin y Christina Campsall harán los papeles de las actrices Pousette, Javotte y Rosette, respectivamente. El bajo Abraham García cantará los roles del posadero, el portero del seminario Saint Sulpice y de un croupier. Por otro lado, 21 figurantes completarán las escenas.

Jules Massenet nació en la francesa Montaud, cerca de Saint-Étienne, el 12 de mayo de 1842 y murió en París, el 13 de agosto de 1912. A lo largo de su vida, este músico del Romanticismo francés fue muy reconocido por su obra lírica, aunque en su labor compositiva abordó otros registros, desde ballets, oratorios y cantatas hasta canciones, obras orquestales y composiciones para piano. Sus óperas fueron muy populares en el periodo de entre siglos, desde finales del XIX hasta comienzos del XX.

Las entradas para las funciones de Manon se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.