El operativo contra el tráfico de drogas en Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, se salda con 14 detenciones

Archivo - Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación contra el tráfico de drogas desarrollada este lunes por la Policía Nacional en el céntrico barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, se saldó finalmente con un total de 14 detenidos, según informaron desde el cuerpo policial.

La operación, que persigue dar respuesta a la problemática social que afecta a cierta zonas del barrio, donde este tipo de actividades ilícitas ha generado una "especial preocupación vecinal", según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, tuvo su principal intervención en la calle Molino de Viento de la capital grancanaria.

Durante la operativo se practicaron siete entradas y registros en domicilios, que permitió la incautación de sustancias estupefacientes, así como de dinero en efectivo.

El dispositivo se ha desarrollado con la colaboración de la Policía Local, y actualmente las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.