Otros siete centros escolares adelantan la salida de sus clases a este mediodía debido a las altas temperturas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete centros educativos ubicados en la isla de Tenerife han adelantado este viernes la finalización de sus clases presenciales, a las 12.00 horas, debido a las altas temperaturas que afectan al archipiélago.

Se trata de los centros IES Alcalde Bernabé, IES María Rosa Alonso, CEIP Salamanca, CEIP Verodes, CEIP Julio Castillo, CIFP Virgen de Candelaria y CEIP Juan Bethencourt Afonso, que adelantan su salida a las 12.00 horas, según ha confirmado la Consejería de Educación a Europa Press, que confirma así que ha resuelto la solicitud emitida por los citados espacios educativos.

Esta decisión se fundamenta en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, un documento disponible desde el pasado curso 2024/2025 y concebido como un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa en la preparación y respuesta, de modo eficaz y efectivo, a episodios de calor como el que afecta estos días a buena parte del archipiélago.

El documento contempla el contexto de cada isla, comarca, municipio y centro educativo y recoge la coordinación entre los equipos directivos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular o Servicios Centrales) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección o ayuntamientos.

En concreto, el protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.

Asimismo, en nivel 3, que supone un riesgo alto o rojo, se aplica, entre otras medidas, la enseñanza no presencial, cuya adopción exigirá los mismos requisitos previstos para la salida anticipada en nivel 2, sólo cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.