Pablo Rodríguez ve indignas las 'casas-contenedor' en La Palma: "Desde que pueda las quito"

El PSOE afea la lentitud de la reconstrucción y deja las promesas del Gobierno canario en "papel mojado" y "humo eterno"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha admitido este jueves que las 'casas-contenedor' donde se reubicó a parte de los afectados por la erupción volcánica en La Palma "no son dignas".

"Desde que pueda las quito, se lo he dicho a los alcaldes, se lo he dicho al presidente del Cabildo, los quito porque no me parecen dignos, lo digo con claridad", ha señalado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta del PSOE, subrayando que las casas de madera sí son más aptas para la vida de las personas y que en los contenedores se han tenido que hacer obras de emergencia para resolver problemas estructurales como filtración de agua.

Ha defendido que el Gobierno tiene un plan de vivienda en La Palma para crear 700 casas, y ya se ha iniciado el proceso de "más de la mitad", ya sea con licitaciones de obras o de proyectos y espera que los trámites se que puedan agilizar este año.

En el caso de las carreteras ha comentado que los procedimientos están reglados y tienen sus tiempos y ha incidido especialmente en la reforma de la LP-2, sepultada por la lava, afectada por algunos informes "condicionantes", de ahí que se haya hecho un modificado del proyecto y eliminado el túnel para que "no se eternizara".

Ha apuntado también que en su momento no se hizo una obra de emergencia porque las temperaturas "desaconsejaron esa opción y se adaptó por la carretera de la costa", por lo que entiende que "se han tomado las decisiones que se tenían que tomar para hacerlo lo más rápido posible".

Rodríguez ha ironizado con que la exigencia de responsabilidades debe ser para el anterior Ejecutivo regional, encargado de liderar la reconstrucción junto al Gobierno central, y no ha ocultado que cuando el presidente de La Palma, Sergio Rodríguez, no ha estado de acuerdo con alguna medida, le ha llamado.

"Al final él defiende los intereses de La Palma y yo defiendo los intereses de la comunidad", ha agregado.

PSOE: "EL PUEBLO PALMERO NO ES MANIPULABLE"

Jorge González (PSOE) ha comentado que la lentitud en la resolución de los problemas en la isla "es palpable" cuando desde CC "dijeron que todo se resolvería" cuando llegaran al Gobierno "pero la realidad, señor consejero, ha sido muy distinta".

Ha indicado que todo lo que clamaban en la oposición "ha quedado en papel mojado, en humo eterno, y lo más grave, sin inmutarse, sin el menor rubor", y al consejero le han dejado "un marrón, con todas las letras".

"No solo no le ayudan sus compañeros y compañeras en la isla, por ejemplo el presidente del Cabildo, sino que tampoco contribuyen las constantes afirmaciones de que todo está en camino, que le gusta mucho decirlo", ha indicado.

El diputado socialista ha advertido a Rodríguez de que "el pueblo palmero no es manipulable y cada día observa con claridad como donde se decía sí ahora se dice no", por ejemplo con el "compromiso financiero incumplido" de aportar el 25% de los fondos a la reconstrucción de infraestructuras.

Sobre la reforma de la LP-2 la ha descrito colmo la "historia interminable", con un "eterno proceso de modificado" que no llega y unas viviendas modulares y de madera dispuestas para la emergencia que dijeron que iban a quitar al llegar al Gobierno.

Ha indicado que el plan de vivienda es una buena iniciativa pero "no hay nada" y ante el incumplimiento ante las "expectativas" generadas en la población recurren al "mantra" de que si hay un problema es culpa del Estado o de otras administraciones.

"Creo que aquí estamos metiendo la pata, no hay justificación y desde luego no hay avances reales, señor consejero, el pueblo palmero espera algo más que promesas vacías, ¿saben lo que esperan?, hechos y a eso debe remitirse y debe comunicarlo con total transparencia y tranquilidad", ha destacado.