Los pacientes en lista quirúrgica suben a 32.131 en Canarias mientras el tiempo de espera cae a 106 días

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes en lista de espera quirúrgica han subido en Canarias hasta 31.131 a fecha de 31 de diciembre de 2025 --frente a los 31.879 que había en junio del mismo año--, mientras que el tiempo de demora quirúrgica ha caído desde los 109,16 días que había en junio a los 106,49 de media con los que finalizó 2025.

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación de los últimos datos de listas de espera sanitarias y de actividad hospitalaria que corrió a cargo de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya.

En este sentido, ambos resaltaron que desde junio de 2023 se mantiene una tendencia continuada de descenso de la demora quirúrgica, que ha pasado de los 153 días a los 106 actuales y en ese período el número de pacientes en lista de espera quirúrgica se ha reducido un 11,7%.

Los mismo ocurre con los pacientes en lista de espera, que han pasado de las 36.395 personas en junio del 2023 a los 32.131 actuales.

