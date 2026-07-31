El Pacto por la Movilidad Sostenible de Canarias suma ocho nuevas entidades y alcanza las 25 adhesiones

María Fernández con los nuevos adheridos al Pacto de Movilidad de Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE MOVILIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pacto por la Movilidad Sostenible de Canarias ha sumado ocho nuevas entidades sociales, empresariales, académicas e institucionales, alcanzando así un total de 25 adhesiones entre organizaciones y personas a título individual.

En este segundo acto de firma se han incorporado la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA), el Instituto Internacional del Valor Compartido, la Cátedra Empresa de Valor Compartido, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Radio ECCA Fundación Canaria, la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (APEM), el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, la Fundación Canaria Pequeño Valiente y la Fundación Trib-Arte.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que cada nueva incorporación demuestra que la iniciativa responde a una necesidad compartida por la sociedad, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en nota de prensa.

Asimismo, ha afirmado que la movilidad "no se construye únicamente" desde las administraciones, apuntando que resulta "necesario sumar conocimiento, experiencia y compromiso para generar consensos".

Fernández ha indicado que la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias permitirá dotar al archipiélago de un marco normativo propio para planificar el transporte desde una perspectiva integral.

Estas incorporaciones se suman a las realizadas en la primera jornada por la Fundación Nos Movemos, ALSA Canarias, la Fundación Laboral de la Construcción, ASTRACAN, CEF Puertos de Las Palmas y Veteranos del Pilar, la Fundación Quantum, Charter 100 Canarias y la Fundación Lucas Bosch.

El Ejecutivo autonómico mantiene abierto el proceso de adhesión a través de la página web oficial del Pacto para que continúen sumándose administraciones públicas, empresas, universidades y ciudadanía.