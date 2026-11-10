La Palma activa el plan de emergencias ante la llegada de 'Charles' y habilita el túnel de la cumbre en sentido único

SANTA CRUZ DE LA PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma activa el Plan Insular de Emergencias (Peinpal) ante la llegada de la borrasca 'Charles' y las posibles consecuencias que pueda acarrear la alerta máxima por vientos decretada por la Dirección General de Emergencias y que entra en vigor este martes, a las 18.00 horas, así como las alertas por lluvias, y por riesgo de inundaciones costeras, pluviales y fluviales.

La medida implica el cierre de la Red Insular de Senderos y las áreas recreativas de La Palma que son competencia de la Corporación insular.

Además, la corporación insular habilita el túnel nuevo de la cumbre en doble sentido, recoge una nota del Cabildo.

El consejero insular de Seguridad y Emergencias y Transportes, Darwin Rodríguez, explica que se trata de una medida de precaución para facilitar la movilidad entre el este y oeste de la isla y reducir el riesgo en carretera de vehículos que deban desplazarse, evitando transitar por la cumbre con la alerta por vientos en la que se prevén rachas de hasta 140 kilómetros por hora en la mitad este y norte y 120 en la zona oeste.

Rodríguez pide a la ciudadanía extremar la precaución y respetar la señalética en todo momento y recuerda que se trata de una medida puntual que se pone en marcha para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Además, el consejero pide evitar desplazamientos que no sean necesarios para reducir riesgos.

Asimismo, el miércoles permanecerán cerrados el Centro de Interpretación Caños de Fuego, el Parque Arqueológico Tendal y el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos.

Igualmente, se procederá al cierre preventivo de las carreteras LP-4 Roque de los Muchachos; LP-109, de Las Mimbreras; LP-302, de La Cumbrecita, y LP-214, de Los Brecitos y en el ámbito educativo, el Cabildo ha suspendido las clases de la Escuela Insular de Música.

Por su parte, el Consorcio de Servicios de La Palma no realizará el servicio de recogida de residuos urbanos durante la noche del martes.

Desde el Cabildo de La Palma también se recomienda a las corporaciones municipales suspender aquellas actividades que inviten a realizar traslados que se desarrollen tanto al aire libre como a cubierto para evitar desplazamientos innecesarios.