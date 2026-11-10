La Palma y la cumbre de Tenerife, en alerta máxima por vientos de hasta 130 km/h por la borrasca 'Charles'

Reunión del comité de emergencias de Canarias para abordar el paso de la borrasca 'Charles' - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profundización de la borrasca 'Charles' a su paso por el norte del archipiélago de camino hacia la Península llevará a una intensificación del viento en las islas desde las últimas horas de este martes, con rachas que pueden alcanzar los 90 o 110 kilómetros por hora en cumbres y en zonas expuestas al flujo del suroeste, haciendo que empeore el estado de la mar.

La interacción con la orografía podría ocasionar incluso rachas de más de 130 kilómetros por hora en cumbres y zonas altas de La Palma y Tenerife, sobre todo durante la próxima madrugada y las primeras horas del miércoles, de ahí que se haya decretado la alerta máxima.

No obstante, el viento tenderá a ir amainando durante la segunda mitad del día, señala el Gobierno canario en una nota.

Además, el frente frío asociado a 'Charles' recorrerá el archipiélago ya desestructurado durante la jornada de este miércoles, dejando precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, que podrían ser fuertes o muy fuertes en La Palma, donde se esperan las mayores acumulaciones, tanto en una hora como en el intervalo de 12 horas.

Los chubascos perderán intensidad al extenderse hacia el este, aunque no se descarta que sean localmente fuertes, especialmente en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve, con posibilidad de tormentas durante la tarde en las islas más orientales.

La previsión apunta que el paso del frente pasará rápido por el archipiélago.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, actualiza la situación a Alerta Máxima por viento en La Palma y cumbres de Tenerife y la alerta en el resto, a partir de las 00.00 horas de este miércoles.

A esto se suma la declaración a partir de las 18.00 horas de este martes de alerta por fenómenos costeros en todas las islas y una alerta por lluvias en La Palma a partir de las 03.00 horas de este miércoles miércoles, y la prealerta en el resto de las islas.

Además, a las 18.00 horas de este martes se declara la prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA por riesgo de desprendimientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria y a las 00.00 horas se activará la prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).

Estas decisiones se han adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), de acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles, tras la reunión conjunta del Comité Técnico y del Comité Asesor del PEFMA y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).

La reunión estuvo presidida por el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, junto a la directora general de Emergencias, Laura Lima.

La Dirección General de Emergencias mantiene un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y de las condiciones observadas, pudiendo actualizar nuevamente la situación declarada y elevar el nivel de alerta si la intensidad prevista o registrada del viento así lo requiere.

MENSAJE ES-ALERT

El Gobierno de Canarias tiene previsto enviar este martes a las 18.00 horas un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert dirigido a la población de La Palma, con carácter preventivo, para informar de la entrada en vigor de la situación de alerta máxima por viento a partir de las 00.00 horas del miércoles.

Esta comunicación tiene como objetivo anticipar la información a la ciudadanía, facilitar que pueda adoptar las medidas de autoprotección necesarias y evitar situaciones de riesgo ante la previsión de rachas de viento muy fuertes.

RECOMENDACIONES

Ante la situación prevista, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se solicita a la población que mantenga las medidas de autoprotección para evitar situaciones de riesgo.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado o retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En cuanto a las lluvias y tormentas, se recomienda evitar los desplazamientos por carretera y, en el caso de que resulte imprescindible, se debe transitar con preferencia por vías principales y eludir la circulación por rutas secundarias o, sobre todo, pistas forestales.

También se aconseja moderar la velocidad del vehículo, aumentar la distancia de frenada y prestar atención a la altura del agua, además de no cruzar ni estacionar en lugares bajos o cauces inundables ante el riesgo de anegación repentina o crecidas súbitas en sitios o barrancos habitualmente secos.

Además, ante la previsión de intenso oleaje conviene alejarse de muelles o escolleras y otros lugares cercanos al mar para evitar un golpe o arrastre por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas y el baño en costas apartadas o sin vigilancia.

La lluvia puede provocar caída de rocas sin previo aviso, por lo que se recomienda mantener una distancia prudencial con respecto a laderas empinadas, evitar pasar cerca de taludes inestables, o con pendiente, así como el paso por carreteras bajo estos taludes inestables, o por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados.

Ante el riesgo de inundaciones costeras, es recomendable no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atravesar los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

En caso de inundación, señala el Ejecutivo, hay que desconectar el interruptor general de electricidad de la vivienda.