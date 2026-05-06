La Palma defiende capacidad técnica para ser la ubicación "idónea y segura" del Telescopio de Treinta Metros

El presidente insular, Sergio Rodríguez, en el seno de una reunión estratégica entre los responsables de las administraciones locales de la isla, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y representantes del Consorcio del TMT - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Palma ha exhibido este miércoles las razones técnicas, sociales e institucionales que convertirían a la isla canaria en la opción "idónea y segura" para albergar Telescopio de Treinta Metros (TMT), una iniciativa que requiere de una inversión científica y tecnológica "histórica".

Así lo ha señalado el presidente insular, Sergio Rodríguez, en el seno de una reunión estratégica entre los responsables de las administraciones locales de la isla, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y representantes del Consorcio del Telescopio de Treinta Metros (TMT), según informa el Cabildo en una nota.

El encuentro habría servido para escenificar el respaldo "absoluto, coordinado y firme" de todo el territorio palmero para albergar esta infraestructura de vanguardia en el Observatorio del Roque de los Muchachos.

El presidente insular hizo especial hincapié en el impacto transformador que el TMT tendrá sobre el tejido productivo de la isla, "duramente castigado" en los últimos años. Ha resaltado que el proyecto no solo dinamizará el mercado laboral durante su fase de construcción, sino que garantizará empleos estables y de alta cualificación técnica en ingeniería, desarrollo tecnológico y mantenimiento para las próximas décadas.

Rodríguez ha advertido, además, que la implantación del telescopio equilibrará la estructura económica de La Palma, sumando un potente sector de alta tecnología a actividades tradicionales como la agricultura y el turismo.

SOBRE LOS BENEFICIOS

Según las previsiones de la corporación insular, se estima que un proyecto de esta envergadura inyectará millones de euros anuales de manera directa en suministros, logística y servicios locales, beneficiando de forma "inmediata" a la pequeña y mediana empresa de la isla.

El presidente destacó en el encuentro que albergar el TMT consolidará definitivamente el prestigio internacional del Roque de los Muchachos, situando a la isla a la vanguardia de la astrofísica. El telescopio posicionará a La Palma como el centro de observación más avanzado del hemisferio norte y como referente global.

Además, el proyecto impulsará nuevos convenios con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, abriendo ventanas de formación y empleo de élite para los jóvenes palmeros sin necesidad de emigrar. Por eso, el presidente recalcó que asociar la isla a la ciencia reforzaría su imagen exterior como destino inteligente y de máxima calidad, potenciando un subsector de alto valor añadido como es el astroturismo.

BUENA SINTONÍA

El Cabildo palmero ha transmitido a los representantes del BEI y del Consorcio la total sintonía política y ciudadana que rodea al proyecto.

"El TMT cuenta con el respaldo firme y sin fisuras de todas las instituciones de la isla, desde el Cabildo hasta cada uno de los ayuntamientos, reforzado por el compromiso del Gobierno de Canarias y del Estado", aseguró.

Ha destacado el intenso trabajo técnico que el Cabildo realiza para garantizar procesos administrativos "transparentes, ágiles y con la máxima seguridad jurídica" para los inversores. Ha recordado que la sociedad palmera entiende la protección del cielo y el desarrollo de la astronomía como parte de su propia identidad, lo que asegura una convivencia sostenible, respetuosa con el medio ambiente y plenamente integrada en la comunidad.

"El TMT es mucho más que un telescopio. Es una ventana de oportunidad para el futuro de nuestros jóvenes y un pilar fundamental sobre el que reconstruir una Palma más próspera, tecnológica y conectada con el mundo. Estamos preparados, tenemos el mejor cielo y contamos con la voluntad institucional necesaria para hacer de este sueño una realidad en nuestra isla", ha señalado el presidente insular.

Al encuentro asistió la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno, Migdalia Machín; delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Garafía, Daina Sgobino; el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valetín Martínez; el senador por la isla, Kilian Sánchez, y el representante de la oficina de proyectos estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez.