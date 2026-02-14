La Palma opta este domingo a Mejor Localización Europea en el European Film Market-Berlinale 2026

Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) - CEDIDO POR CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La isla de La Palma opta este domingo, 15 de febrero, al galardón como Mejor Localización Europea de los premios de la European Film Commissions Network (EUFCN) que se celebran dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale).

En concreto, la nominación está directamente vinculada al rodaje de la miniserie de Netflix 'La Palma', producida por la danesa Fante Films, que contó con la productora canaria Volcano Films como responsable del service en la isla.

En un comunicado, La Palma Film Commission ha explicado que tras anunciarse oficialmente la nominación, la isla afronta ahora una cuenta atrás que supone una "oportunidad estratégica" para seguir consolidando su posicionamiento internacional como destino de rodajes audiovisuales.

La candidatura ha sido seleccionada por el jurado de los Location Awards de la EUFCN, red que agrupa a más de 100 film commissions de 33 países y de la que forma parte Canary Islands Film, vinculación que ha hecho posible esta nominación.

Por su parte, La Palma participa en este mercado bajo el paraguas de Canary Islands Film, marca del Gobierno de Canarias para la promoción e internacionalización del sector audiovisual, que cuenta con stand propio integrado en el pabellón Cinema from Spain, espacio habilitado por ICEX España Exportación e Inversiones y la Spain Film Commission dentro de la estrategia conjunta de promoción del audiovisual español en los principales mercados internacionales.