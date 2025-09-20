Las Palmas de Gran Canaria acoge este fin de semana la LPA City Race con más de 300 deportistas

Archivo - Deportistas participando en la LPA City Race en la última edición en Las Palmas de Gran Canaria - LPA CITY RACE - Archivo

Las Palmas de Gran Canaria acogerá este fin de semana, los días 20 y 21 de septiembre, una nueva edición de la LPA City Race Gran Canaria, que reunirá a 150 corredores cada jornada, por lo que superará los 300 participantes en total.

Esta competición combina deporte, turismo y convivencia ciudadana, y en el caso de la capital grancanaria recorrerá escenarios emblemáticos como el Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y las históricas calles de Vegueta y Triana, según ha informado la organización en nota de prensa.

En concreto, este sábado, 20 de septiembre, comenzará la prueba con una carrera mixta de distancia media en el Campus de Tafira de la ULPGC, y al día siguiente la acción se trasladará al corazón del casco histórico con una carrera larga urbana que partirá desde la Plaza de Santa Ana, epicentro de Vegueta.

Además el domingo, 21 de septiembre, se celebrará también la Carrera de la Mujer y una prueba accesible para personas con movilidad reducida, reforzando el carácter inclusivo de la cita.

Para ello, señalan se ha diseñado recorridos adaptados a distintos niveles de exigencia, de tal forma que quienes se inicien en la orientación deportiva podrán participar en la categoría familiar-promoción, y los deportistas más experimentados competirán en pruebas específicas segmentadas por edad.

Esto permite que familias, visitantes y atletas puedan compartir la experiencia de descubrir la ciudad a través del deporte. En esta edición, resaltan, destaca la "mayor presencia" internacional con corredores llegados desde Estonia, Francia, Reino Unido y la península ibérica, consolidando a la prueba como un referente en el calendario de carreras urbanas de orientación.

La LPA City Race está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD); además en este evento colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela de masaje Begoña Ferrero.