Las Palmas de Gran Canaria acogerá el 10 de septiembre un homenaje a las víctimas del 'Valbanera' - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marquesina situada al inicio del muelle de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá el próximo 10 de septiembre, a las 12.00 horas, un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del 'Valbanera', coincidiendo con el 107 aniversario de su trágico hundimiento.

El acto servirá para recordar a las personas que perdieron la vida en el naufragio del buque, estrechamente vinculado a la historia de la emigración canaria hacia América, según ha recordado la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos.

Durante el homenaje se realizará una ofrenda floral en memoria de las víctimas como muestra de recuerdo y respeto hacia quienes fallecieron en uno de los naufragios más ligados a la memoria de la emigración de las islas.