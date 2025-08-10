Las Palmas de Gran Canaria acogerá la LPA Estación a partir del 14 de agosto con casi 40 actividades de ocio

Una actividad en el marco de la LPA Estación de Las Palmas de Gran Canaria - RAFA CERPA, CEDIDA POR AYUNTAMIENTO DE LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá la LPA Estación, organizada por el Ayuntamiento capitalino a través de Turismo LPA, del 14 al 24 de agosto, con casi 40 actividades de ocio turístico y de ocio para disfrutar las singularidades del destino.

De este modo, la LPA Estación permitirá a residentes y visitantes vivir la ciudad desde otro punto de vista, a través de experiencias culturales, náuticas, gastronómicas y de ocio pensadas para descubrir la capital desde otra perspectiva, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Al respecto, el concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, indicó que este evento, que cumple su octava edición, "permite que los residentes se acerquen a actividades que muestran" la historia, cultura y aquellos elementos que definen a la ciudad, pero que "el resto del año tienen como principales consumidores al público visitante".

Consideró que "es una manera magnífica" de dinamizar la ciudad en agosto y ofrecer al público una "manera alternativa" de pasar estos días de verano.

La octava edición de LPA Estación mantiene algunas de las propuestas más valoradas en ediciones anteriores en un programa diverso que combina acciones culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas.

Entre las actividades más destacadas se encuentran rutas culturales por Vegueta, Arenales y miradores históricos; talleres especializados de cerámica, estampación botánica o cocina balinesa; y experiencias en torno a la música y la danza con conciertos acústicos y noches de bolero.

El programa también incluye un brunch con jazz, talleres florales, sesiones de yoga entre viñedos, visitas a espacios patrimoniales y originales propuestas nocturnas como 'La ruta de los cuentos prohibidos' o veladas temáticas como la 'Noche cubana'.

Asimismo el componente náutico y de naturaleza vuelve a tener un "peso importante" con navegación nocturna por la bahía, paseos en velero al atardecer, bautizos de buceo, surf, snorkel en Las Canteras o actividades familiares como '¡Nos atacan los piratas!' y 'Circo en familia'.

También destacan experiencias que combinan turismo activo y enogastronomía, como el senderismo en Bandama con cata de vinos, y rutas gastronómicas con talleres culinarios vinculados a productos locales.

Por otro lado, este año el programa se renueva y propone experiencias inéditas como la visita y parranda en la Casa de la Orden del Cachorro Canario, o el taller de danza que Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, ofrecerá a los amantes de esta disciplina en una sesión formativa adaptada al público general.

El detalle completo de actividades está disponible en la web oficial de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria www.LPAvisit.com y en www.LPAEstacion.com. Las reservas son necesarias para participar en las actividades --todas con aforo limitado y con precios que oscilan entre los 2,50 y los 30 euros--, y podrán realizarse a través de la misma plataforma.