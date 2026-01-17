Las Palmas de Gran Canaria activa este sábado la alerta por fenómenos costeros en la ciudad

El Centro Municipal de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria atendió 59.500 incidencias en 2025 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, activa desde las 12.00 horas de este sábado, 17 de enero, la alerta por fenómenos costeros en la ciudad atendiendo a las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Esta alerta se activa ante la previsión meteorológica que prevé en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; el litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; los canales entre islas, así como las islas de Lanzarote y Fuerteventura, mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 4-5 metros. El periodo del mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos.

Respecto al viento será del noroeste de fuerza 7 (50-61 km/h) rolando a norte, siendo significativo el mar de viento con fuerte marejada a mar gruesa el domingo, con algún área ocasional de muy gruesa. Señalan que el episodio seguirá afectando especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas, así como a los canales entre islas.

Además durante el fin de semana se prevé que el estado del mar tienda a empeorar y el día 18 de enero habrá luna nueva y mareas vivas, con coeficientes de marea elevados.

Por todo ello, el consistorio, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activa el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones, al tiempo que recomienda no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Asimismo pide evitar la pesca en zonas de riesgo y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa y no bañarse nunca en playas apartadas o que no se conozcan suficientemente porque puede haber remolinos locales.

También pide evitar bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento, así como no realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar, entre otras.