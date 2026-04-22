Las Palmas de Gran Canaria celebra este sábado el Día Internacional de la Danza con exhibiciones en diferentes rincones

Mebarra en el Día Internacional de la Danza en 2025 - GERARDO OJEDA. AYUNTAMIENTO DE LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria celebrará este sábado, 25 de abril, el Día Internacional de la Danza (29 de abril) en diferentes rincones de la ciudad, que utilizará de escenarios para realizar exhibiciones que, por segundo año, llegarán de la mano de Danza Las Palmas.

Además el casco histórico de la ciudad acogerá una masterclass gratuita con la bailarina y profesora valenciana María Picó; mientras que el litoral contará con el talento de seis escuelas de danza que ofrecerán coreografías en simultáneo durante la singular "megabarra" que el bailarín, coreógrafo y maestro Jacob Hernández coordina desde 2024, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa.

En concreto, la "megabarra" se realizará en la playa de Las Canteras a partir de las 10.15 horas del 25 de abril, cuando dos bailarines de la escuela Jacob Hernández Ballet leerán el Manifiesto por el Día Internacional de la Danza y posteriormente dará paso a una iniciativa que ha encontrado en el litoral capitalino su espacio natural.

La "megabarra" regresará por tercer año a la zona de La Cícer (a la altura del Go Fit) donde el alumnado de Jacob Hernández Ballet, Ballet Las Palmas, Dansarte de Elízabeth López, Centro de Danza María Eulate, Danza Las Palmas y Escuela de Danza Sylvia Martel ejecutarán de forma sincronizada la secuencia de ejercicios creada por Hernández.

Esta acción se hará en dos pases diferenciados, primero el infantil (10.30 horas) y segundo el adulto (12.00 horas), pudiendo disfrutar del mismo todas aquellas personas que lo deseen.

Asimismo, casi de forma simultánea, medio centenar de estudiantes de Danza Las Palmas recalarán comandados por Natalia Ruiz en la plaza de Santa Ana donde interpretarán, a partir de las 11.00 horas, hasta cuatro piezas combinando estilos como jazz-funk y ballet clásico y urbano.

En este caso, los chicos y chicas actuarán igualmente en la plaza de Stagno una hora más tarde, en la rambla de Mesa y López a las 17.00 horas y en el paseo de Las Canteras, a la altura de la plaza de Saulo Torón a las 18.00 horas.

El Día Internacional de la Danza concluirá con una clase magistral en la plaza de Santa Ana a cargo de la bailarina y profesora valenciana María Picó, figura destacada del panorama coreográfico que ha pasado por la Compañía Nacional de Danza y ejerce como maestra de danza clásica.

Esta cita, que arrancará a las 17.00 horas y será de libre acceso para los alumnos de los distintos centros que imparten ballet en Gran Canaria, empezará tras una lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Danza.