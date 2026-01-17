Las Palmas de Gran Canaria establece el calendario fiscal para 2026 con dos periodos voluntarios de pago

Oficina de atención al contribuyente de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria del área de Economía y Hacienda, ha fijado el calendario fiscal correspondiente al ejercicio 2026 para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos.

En este sentido, marca dos periodos voluntarios de pago, además de plazos trimestrales específicos para la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Quioscos, además de recoger las distintas vías habilitadas para obtener las cartas de pago, así como para el abono de los recibos municipales, incluyendo la domiciliación bancaria.

De este modo, el primer periodo voluntario de pago se establece entre el 5 de marzo y el 26 de junio de 2026, plazo donde se podrá abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos o carga y descarga de mercancías, así como la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

En dicho periodo se incluye el pago correspondiente al primer semestre de la tasa por ocupación del dominio público local vinculada al ejercicio de actividades comerciales, mercantiles o industriales en puestos del rastro y feria, así como el primer semestre de la tasa por ocupación de las playas del término municipal con hamacas y embarcaciones.

Por su parte, el segundo periodo voluntario de pago se ha fijado entre el 24 de julio y el 27 de noviembre de 2026 para pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, de características especiales y de naturaleza rústica, junto con el Impuesto sobre Actividades Económicas.

También se contempla el abono de la tasa por ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con instalaciones publicitarias, la tasa por ocupación del dominio público mediante cajeros automáticos, el segundo semestre de la tasa de ocupación del dominio público local correspondiente a puestos del rastro y feria, y el segundo semestre de la tasa por ocupación de las playas con hamacas y embarcaciones.

En cuanto Plazos a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Quioscos, los periodos voluntarios de pago tienen carácter trimestral, de tal forma que el primer trimestre se ha establecido del 2 de enero al 27 de marzo de 2026; el segundo, del 1 de abril al 26 de junio; el tercero, del 1 de julio al 30 de septiembre; y el cuarto, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive en todos los casos.

CARTAS DE PAGO

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se expone que la ciudadanía puede obtener sus cartas de pago por vía telefónica a través del Servicio de Atención Telefónica 010, por medios electrónicos mediante la página web municipal y la Oficina Virtual Tributaria, o de forma presencial, con cita previa, en las Oficinas de Atención al Contribuyente, en el caso de personas físicas.

En cuanto al pago de los recibos puede realizarse con tarjeta de débito o crédito, por teléfono, a través de la web municipal, en los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras mediante código de barras o domiciliación bancaria para quienes tengan domiciliados sus tributos.

Respecto a la domiciliación bancaria exponen que te permite garantizar el pago de los recibos dentro del periodo voluntario y evita recargos, si bien es necesario aportar el mandato de adeudo domiciliado debidamente cumplimentado y firmado, junto con un documento justificativo del número de cuenta en el que se realizarán los cargos.

Este trámite puede realizarse de forma electrónica a través de la Oficina Virtual Tributaria, así como de manera presencial en las Oficinas de Atención al Contribuyente (requiere cita previa) o bien presentando la solicitud en cualquier oficina de registro habilitada.

Si está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración (por ejemplo empresas o profesionales), deben presentar la solicitud obligatoriamente por vía electrónica en la Oficina Virtual Tributaria (https://laspalmasgc.tributoslocales.es/).