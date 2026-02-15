Las Palmas de Gran Canaria organiza este martes un dispositivo especial por la Cabalgata Infantil del Carnaval

Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tomará este martes, 17 de febrero, desde las 12.00 horas, las calles de la ciudad en un recorrido que partirá de la zona del Puerto y concluirá en el entorno de Mesa y López, motivo por el que el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que se espera una amplia participación en este desfile dedicado a la población infantil, por lo que habrá una reordenación del tráfico y para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Así, Elena Henríquez González, reina infantil del Carnaval de 'Las Vegas' con la fantasía 'Té, estaba esperando', diseñada por Masbe Creaciones para la Asociación Cultural Adasat, recorrerá cerca de tres kilómetros junto al cuadro de honor integrado por Shuhayla Lisbey Moya Rodríguez, Gala Nieves Mingorance, Martina Ortíz Rodríguez, y Noa de los Bueis Domínguez. La comitiva contará además con la participación de murgas, comparsas y mascaritas infantiles.

Con motivo de la celebración de la Cabalgata Infantil, los cortes y restricciones al tráfico se aplicarán desde primera hora de la mañana del martes con desalojos de vehículos desde la noche anterior en distintas vías del entorno del recorrido.

Desde las 22.00 horas del lunes 16 de febrero y hasta las 13.00 horas del martes 17 se procederá al desalojo de vehículos en la calle Sao Paulo, en el tramo comprendido entre el acceso al Punto Limpio y el parking del Centro de Emprendedores, vía que permanecerá cerrada al tráfico a partir de las las 07.00 horas del martes 17.

En el área del Puerto, el desalojo de vehículos se extenderá desde las 22:00 horas del día 16 hasta las 18.00 horas del día 17 en las calles Juan Rejón --excepto la manzana de viviendas entre los números 66 y 104--, Doctor Antonio Jorge Aguiar en sentido norte, la plaza Ingeniero Manuel Becerra, Benecharo, Artemi Semidán y Princesa Guayarmina, en sus tramos entre La Naval y Juan Rejón.

En cuanto al cierre al tráfico de las vías, este se realizará a partir de las 08:00 horas del martes 17 en las calles Cambaluz; Doctor Antonio Jorge Aguiar en sentido norte; Juan Rejón; Veintidós de Mayo de 1986; Benecharo; Artemi Semidán; Gordillo; Pérez Muñoz; Mahón y Princesa Guayarmina. También quedará afectado el interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia Pérez Muñoz.

Además, también a partir de las 08.00 horas se habilitará el cambio de sentido en Rosarito y Mahón. Asimismo, el servicio de Guaguas Municipales se verá afectado desde las 08.00 horas del martes con el cierre temporal de la terminal de Guaguas Municipales en la plaza Ingeniero Manuel Becerra, así como de varios tramos de Poeta Agustín Millares Sall, Gordillo y Juan Rejón en sentido este.

Estas mismas vías quedarán cerradas al servicio de taxis durante el horario del desfile. También se cerrará el carril bici en Juan Rejón, Poeta Agustín Millares Sall y Eduardo Benot.

No obstante, se permitirá el uso del carril bus para los vehículos en Poeta Agustín Millares Sall en sentido oeste y en Eduardo Benot en sentido sur, entre Poeta Agustín Millares Sall y Gran Canaria.

En el entorno de Santa Catalina, desde las 22.00 horas del lunes 16 se llevará a cabo el desalojo de vehículos en Albareda, Gomera, Salvador Cuyás, Pedro Castillo Westerling, Padre Cueto, Alfredo L. Jones y Nicolás Estévanez, en los tramos comprendidos dentro del perímetro del recorrido.

Al día siguiente, a partir de las 08.00 horas, se cerrarán al tráfico Albareda; Eduardo Benot, entre Luis Morote y Gran Canaria; las calles Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura, Gomera, Sagasta, Salvador Cuyás, Hierro, Padre Cueto, Pedro Castillo Westerling, Alfredo L. Jones y Nicolás Estévanez, así como el desvío de la GC-1 en sentido norte hacia el parque Santa Catalina. También se cerrará el carril bici en Eduardo Benot durante ese horario.

En la zona de Mesa y López, el desalojo de vehículos se efectuará desde las 22.00 horas del día 16 en Presidente Alvear; José Franchy Roca; Simón Bolívar, en los estacionamientos en línea; León y Castillo; Isla de Cuba; Cirilo Moreno; Montevideo; Ruiz de Alda y la plaza de España, en el estacionamiento de motos.

El martes, desde las 08.00 horas, se procederá al cierre total del tráfico en la calle Presidente Alvear; en León y Castillo, en el tramo comprendido entre Nicolás Estévanez y El Marino; en José Franchy Roca, entre General Vives y León y Castillo; en Isla de Cuba, entre General Vives y León y Castillo; en Cirilo Moreno, entre General Vives y León y Castillo; en Montevideo, entre León y Castillo y Presidente Alvear; en Ruiz de Alda, entre General Vives y Presidente Alvear; y en Juan Manuel Durán, entre León y Castillo y Presidente Alvear.

Asimismo, se cerrará la avenida José Mesa y López en sentido oeste, entre León y Castillo y Presidente Alvear, y en sentido este, entre General Vives y Presidente Alvear.

Durante ese periodo se habilitará el doble sentido en la calle Simón Bolívar, entre León y Castillo y El Marino, y se permitirá una maniobra especial de incorporación desde la calle Barcelona al carril izquierdo de Paseo Chil.

CARRILES DE USO EXCLUSIVO PARA GUAGUAS MUNICIPALES

Para facilitar el servicio de transporte público, se habilitarán carriles de uso exclusivo para Guaguas Municipales en Barcelona y Mas de Gaminde, y se cerrará el carril bici en la avenida José Mesa y López, entre General Vives y León y Castillo.

De igual modo, quedarán deshabilitadas las paradas de taxis afectadas por el itinerario durante el horario del desfile, mientras que todas las vías se reabrirán de forma progresiva a medida que avance la comitiva.

Una vez finalizada la cabalgata, el dispositivo especial de limpieza, integrado por 24 operarios y ocho vehículos, se encargará de restablecer la normalidad en el servicio.

Ese mismo día, además, entre las 14.00 y las 21.00 horas se celebrará el Carnaval de Día, lo que conllevará nuevas afecciones al tráfico en el entorno de Santa Catalina.

Durante ese horario se procederá al cierre total de la calle Albareda, con estrechamiento de la calzada en el tramo comprendido entre Alfredo L. Jones y Luis Morote; de la calle Luis Morote, entre Eduardo Benot y Albareda; y de la calle Nicolás Estévanez, entre General Vives y León y Castillo.

También se realizará el desalojo de vehículos en la calle Nicolás Estévanez, en el tramo comprendido entre León y Castillo y Simón Bolívar.