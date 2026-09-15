Las Palmas de Gran Canaria publica las bases para optar a un puesto de venta en el Mercado Navideño

Archivo - Mercado de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado las bases para optar a un puesto de venta en el Mercado Navideño, así como la solicitud para la gestión de la feria de atracciones durante el periodo de Navidad.

En concreto, las cabañas de madera para ofertar productos vinculados a la celebración de las fiestas navideñas estarán ubicadas en la trasera del parque Santa Catalina, en la plaza de Canarias, mientras que la feria de atracciones se instalará en la zona de El Refugio, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

En ambos casos, el plazo de inscripción se abre este martes, 15 de septiembre, y finalizará el próximo 15 de octubre. Las bases, para su consulta y descarga, se encuentran disponibles en la web municipal lpacultura.com.

Por su parte, el área de Carnaval también ha publicado las bases para optar a la gestión directa de la feria de atracciones que ocupará la parcela conocida como El Refugio del 8 al 28 de febrero de 2027 durante el desarrollo de las próximas carnestolendas.

En este caso, el plazo está abierto para presentar la solicitud hasta el próximo 15 de octubre y la documentación se puede consultar y descargar en la página lpacarnaval.com.