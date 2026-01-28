Un parapentista herido moderado al accidentarse en la zona de despegue del mirador de Los Roques, en Tenerife

Archivo - Ambulancia del SUC - SUC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un parapentista, de 65 años y origen francés, ha resultado herido moderado tras sufrir en un accidente en la zona de despegue del mirador de la montaña en la carretera de Los Roques, en el municipio de Fasnia (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladaron efectivos de los bomberos de Tenerife, que accedieron hasta el afectado y lo evacuaron hasta donde había podido llegar la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal del SUC comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en extremidades superiores de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En la resolución del incidente también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.