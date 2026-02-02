Un parapentista herido moderado al sufrir un accidente en la zona de despegue de Taucho, en Adeje (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un parapentista, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir un accidente en los alrededores de la zona de despegue de Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en el citado lugar, hasta donde se trasladó el helicóptero del GES, que realizó el rescate del afectado y lo evacuó hasta la helisuperficie de Bomberos de Adeje.

Allí el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo atendió comprobando que presentaba traumatismos en el hombro y extremidades inferiores de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, Bomberos de Tenerife, efectivos de Medio Ambiente, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los servicios de rescate.