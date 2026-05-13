El parasitólogo Basilio Valladares lamenta "laxitud" y falta de control "absoluto" con el 'Mv Hondius'

Vista del crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla antes de poner rumbo a Países Bajos, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático en Parasitología y fundador del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Basilio Valladares, ha afeado este miércoles la "laxitud" que hubo en la evacuación y traslado de pasajeros del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, el pasado domingo en la isla de Tenerife.

En declaraciones ofrecidas a la Radio Canaria, recogidas por Europa Press, el científico, especialmente crítico en los últimos días con la gestión por parte del Gobierno español y resto de instituciones internacionales de esta crisis sanitaria, ha denunciado "el ataque continuo" al que confiesa verse sometido por sostener una opinión contraria al del balance de "éxito" que realiza el Gobierno.

"A mí no se me puede estar acusando de que estoy defendiendo a Fernando (en referencia al presidente del Gobierno canario), que sí lo estoy defendiendo porque hubieron cosas feas que se le hicieron, y cuando ocurre eso, tendré derecho a opinar, ¿no? Creo yo. Y ahora da la sensación de que uno pertenece a un partido político", ha añadido.

A juicio de Valladares, "se podían haber hecho unos mayores controles desde el punto de vista sanitario" como la realización de las pruebas PCRs en el barco y antes de la evacuación. El científico ha señalado que si así no fue es por que las pruebas "no se quisieron hacer". Mientras, ha lamentado cómo se "llegó a decir" que Canarias "no tenía capacidad para hacer" PCR: "Es ofensivo. Se podían haber hecho en el Hospital Insular, en el Doctor Negrín, en el HUC...".

Ante la gestión de crisis sanitarias como la generada por este brote de hantavirus, Valladares ha defendido contar "con el conocimiento más absoluto" de la patología ya que, a su juicio, es "la mejor forma de "abordarla" y, por ende, proteger la salud pública. "Saber el número de contagiados es muy importante a la hora de mover a las personas", ha advertido el experto en Parasitología.

El científico ha lamentado, asimismo, la "laxitud" presenciada en los traslados de pasajeros del 'Mv Hondius', en donde no habría observado correctos criterios de bioseguridad. "Allí estaba la guagua con los pasajeros y la puerta abierta y, delante de ella, embajadores y políticos, y la gente de la guagua quitándose la mascarilla".

"¿Eso es correcto?" ha cuestionado Valladares, que ha precisado que "no hace falta ser científico" para observar que en las evacuaciones de pasajeros y sus traslados en Tenerife no hubo "un aislamiento absoluto": "Se debe tener un control absoluto".