El Parlamento de Canarias aprueba la nueva ley de municipios turísticos con la abstención de Vox

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva ley de municipios turísticos, con la abstención de Vox, una norma que aporta un nuevo régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo, reconociendo así su "sobreesfuerzo" en la atención a una población muy superior a la empadronada.

La iniciativa, impulsada inicialmente por 13 municipios turísticos de Canarias, ha salido adelante con 63 votos a favor y 3 abstenciones, estas últimas de Vox.

En el pleno, el diputado Raúl Acosta (AHI) ha calificado de "histórica" la salida de una normativa que parte de una iniciativa legislativa de los propios ayuntamientos de las islas, hoy "arquitectos de su propio destino", mostrando su apoyo a una ley que mejora la gestión de las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

"Los ayuntamientos son la administración más cercana, y los municipios soportan una presión sobre los servicios públicos que no siempre se corresponde con su propia población empadronada. Tienen una gran población flotante, muchas veces derivada de la propia actividad turística", ha reconocido Acosta en favor de una gestión "más ordenada y sostenible" y de un modelo que atienda a "la singularidad" de cada isla y respete el territorio.

Desde Vox, la diputada Paula Jover ha lamentado la falta de ficha financiera para el desarrolo de una normativa que contempla, entre otras cuestiones, la creación de órganos y la ampliación de plantillas, para una mejor gestión de los municipios turísticos, por lo que desde la formación política han defendido la "prudencia" mantenida durante el desarrollo de la ley, abstuviéndose desde el inicio en todos los pasos del procedimiento.

También ha rechazado las cuestiones que en la normativa distan de lo vinculado a la propia gestión de la actividad turística en los municipios y que son, a su juicio, "pura ideología climática y de género.

María Esther González (NC-BC) ha celebrado el trabajo continuo de una ley que nace "del municipalismo" y se adapta a la "diversidad turística de Canarias", donde existen grandes destinos "consolidados" que soportan "una enorme presión" sobre las infraestructuras y sobre los servicios públicos, a la vez que existen otros que "enriquecen la oferta turística de Canarias" desde su patrimonio histórico, cultural, natural o paisajístico.

Sin embargo, la diputada ha invitado a legislar "con coherencia" porque "una buena gobernanza turística no consiste solo en reconocer derechos y obligaciones a los municipios turísticos", sino también que las distintas normas que regulan el turismo en Canarias "sean coherentes entre sí", en relación a la iniciativa anunciada por el Gobierno regional de realizar una reforma "profunda" a la Ley de Renovación y Modernización Turística.

UNA CLASIFICACIÓN

Jesús Ramos (ASG) ha agradecido a los municipios por una iniciativa que crea dos reconocimientos a los municipios --con la creación de dos categorías de municipios turísticos: los municipios turísticos de excelencia de Canarias y, por otro lado, los municipios turísticos de singularidad de Canarias-- con el deseo de reforzar la 'marca Canarias', ya que el archipiélago canario, ha proseguido, tiene que seguir siendo "un líder turístico".

Ha valorado la inclusión de nuevos derechos para los municipios turísticos, con un trato diferenciado a las 'Islas Verdes' en este esquema. "Y también van a tener otras obligaciones, como puede ser adaptar ordenanzas municipales al régimen turístico, aprobar instrumentos de planificación turística, mantener y mejorar espacios públicos turísticos, proteger patrimonio natural y cultural y potenciar movilidad sostenible", ha añadido.

Desde el Partido Popular, David Morales ha celebrado la aprobación de una ley "que no solo refuerza el tratamiento unitario" en la promoción exterior, sino que supone "la constatación" de que sus tres niveles de administración --Gobierno, Cabildos y ayuntamientos-- deben seguir coordinando sus estrategias de gestión de "forma transversal" en turismo, el "principal motor económico", por el equilibrio y la protección del territorio.

SOBREESFUERZO MUNICIPAL

"Esta tan esperada ley pudiera parecer una nimiedad relativa a alcanzar cada ayuntamiento un simple sello distintivo, pero su alcance va mucho más allá. No olvidemos el sobreesfuerzo que en servicios públicos esenciales han asumido durante años nuestros municipios turísticos anfitriones más conocidos", ha recordado el diputado popular, que ha afeado en su intervención la enmienda "de disenso" presentada por NC-BC.

Mario Cabrera (CC) ha valorado la salida adelante de una normativa "más" para mejorar la gestión del destino turístico, al crear, por primera vez en Canarias, un "régimen jurídico específico" para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo, y que reconoce que prestan servicios a una población muy superior a la empadronada y que, por tanto, necesitan un marco legal "diferenciado" para organizarse y gestionar "mejor".

"Con esta ley, los municipios turísticos dejan de ser una realidad reconocida únicamente en la práctica para convertirse en una realidad reconocida. La norma viene a regular el procedimiento para obtener la condición de municipios turísticos, sus derechos, obligaciones, herramientas de gestión", ha advertido el diputado.

Lucía Fuentes (PSOE) ha calificado de "hito ejemplar" la llegada al Parlamento de una iniciativa municipalista que tiene el "único y claro propósito" de establecer un marco legal que regule los municipios turísticos de Canarias, con "sus derechos y obligaciones específicos", y que promueva la calidad en la prestación de los servicios públicosm tanto a la población empadronada como a la turística, así como el desarrollo turístico de estos municipios "de manera sostenible y satisfactoria", tanto para visitantes como para población local.

Ha celebrado, asimismo, la actitud "conciliadora y de integración" por parte de los representantes de los distintos grupos parlamentarios en el Cámara regional hasta su votación final, lo que ha permitido que el texto se haya mejorado el documento hasta llegar a una norma sobre la que confía en que pueda dotar a los municipios de las "herramientas necesarias y suficientes" para afrontar los "numersosos" retos de la actividad turística.

LA NUEVA LEY

En virtud a la nueva ley, para que un municipio canario sea nominado como de 'excelencia' debe contar una población turística anual que sea cinco veces superior a la población empadronada, y en el caso de los municipios de las islas verdes y de reto demográfico, tres veces más.

Asimismo debe contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, entre las que se incluye la vivienda vacacional y yn el caso de los municipios de las islas verdes y del resto de municipios de reto demográfico de Canarias, al menos 2.000.

Igualmente deben contar con un número de plazas alojativas turísticas de categoría mínima de cinco estrellas, sea cual fuere la modalidad y clase de los establecimientos alojativos turísticos, igual o superior al diez por ciento de la población empadronada.

En el caso de los municipios de las islas verdes y del resto de municipios de reto demográfico, la categoría mínima es de 4 estrellas y se podrán contabilizar los establecimientos de los municipios limítrofes.

Además deberá acreditarse que la actividad turística supone más del 15% de la economía municipal mediante informe emitido al efecto por el Consejo Económico y Social o una de las dos universidades públicas canarias.