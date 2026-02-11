El Parlamento de Canarias rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda

Archivo - Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles con los votos a favor de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI-- una Proposición No de Ley (PNL) en que la se rechaza el modelo de financiación autonómica auspiciado por el Gobierno central y la condonación de la deuda autonómica.

Además, con el apoyo de NC-BC, se solicita abrir una negociación multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se incremente el valor de la insularidad y la pobreza para captar recursos y que no se cuestione el REF.

La diputada del Grupo Nacionalista, Socorro Beato, ha dicho que Canarias "no puede ser un espectador pasivo" ante el modelo de financiación autonómica que promueve el Gobierno central "donde la negociación bilateral sustituye a la solidaridad interterritorial".

Ha indicado que el REF no forma parte del sistema de financiación y "no debe mezclarse con el sistema de financiación" y por ello ha exigido al estado que respete el marco legal. "El REF no es moneda de cambio y usarlo para financiar los servicios sería un fraude de ley", ha indicado.

Beato ha lamentado que los recursos de la financiación están "en una foto fija" mientras la población crece y la fragmentación del territorio genera "costes fijos", al tiempo que ha remarcado también su rechazo a la condonación de la deuda.

"Queremos un Estado donde todas las comunidades, también Canarias, cuenten con los recursos necesarios para el fortalecimiento de los servicios públicos, este texto no es contra nadie", ha señalado.

Javier Nieto (Vox) ha comentado que la propuesta parte de un "presupuesto equivocado" ya que el sistema es de "demolición" del Estado y "profundiza la desigualdad, el despilfarro y los privilegios políticos".

Ha indicado que el modelo tiene "fisuras" y genera "desigualdades" y afeado a CC que no puede "usar dos lenguajes" porque critica a Pedro Sánchez en Canarias y después le apoya en Madrid.

Esther González (NC-BC) ha comentado que la "prioridad" de su grupo es defender al archipiélago y aunque el nuevo modelo tiene "avances", no apoya que se reduzca la ponderación de la insularidad ni los indicadores para medir la pobreza dado que en las islas hay "muchos trabajadores pobres".

Asimismo ha dicho que hay que seguir "vigilantes" para que el REF quede por fuera del sistema y aunque cree que finalmente no se va a reformar el sistema de financiación, ha afeado al Ejecutivo canario su victimización ante el Estado.

"Canarias no necesita un Gobierno que se pase la vida quejándose, lo que necesita es un Gobierno responsable, no un Gobierno que llore y patalee", ha subrayado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que el sistema de financiación es "vital" para el futuro de Canarias y advertido de que no se puede reformar "por la puerta de atrás" con acuerdos bilaterales. "Es una quiebra del principio de igualdad de todas las comunidades autónomas", ha señalado.

Ha incidido en que el Gobierno ha tratado de compensar a Canarias con el Fondo de Contingencia cuando Canarias necesita un nuevo modelo que tenga en cuenta la insularidad, la doble insularidad, la lejanía, la condición de región ultraperiférica y unos niveles de renta y pobreza que incrementan la demanda de servicios públicos esenciales.

RESPETO ABSOLUTO AL REF

Melodie Mendoza (ASG) ha señalado que cualquier reforma de la financiación exige la negociación multilateral en el Consejo de Política y Fiscal Financiera y su acuerdo en las Cortes, y "no es legal" que se articule de forma bilateral.

"Canarias depende de un sistema que compense nuestras desigualdades estructurales. Si se impone un modelo donde las comunidades más ricas tienen más capacidad fiscal, pues es evidente que se va a ampliar la brecha entre territorios", ha comentado.

Además ha exigido "respeto absoluto" al REF y que haya "más peso" para la insularidad y la pobreza en los criterios de reparto.

Fernando Enseñat (PP) ha cargado contra los "cambalaches" del PSOE con los "independentistas catalanes" y que van a acabar "pagando" los canarios, pues es una de las comunidades más afectadas por el nuevo modelo de financiación.

Ha apuntado que "rompe" la solidaridad entre autonomías y la "progresividad" del sistema, además con un principio de ordinalidad "solo para Cataluña", y con el "cupo catalán" como siguiente paso.

"Deben de abandonar ese servilismo a Sánchez, a Torres, a los independentistas catalanes y ponerse de una vez del lado de los canarios", ha espetado a los socialistas.

Manuel Hernández (PSOE) ha cuestionado la falta de "rigor" de la PNL, que es un "batiburrillo" de propuestas que "mezcla" argumentos jurídicos con "opiniones políticas", al tiempo que es "extemporánea y no aporta nada".

Ha defendido una financiación justa para Canarias comunidad basada en datos contrastados en el diálogo multilateral y en el marco constitucional y estatutario.