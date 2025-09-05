El Parlamento de Canarias renueva el convenio de fiscalización con la Audiencia de Cuentas

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, y la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, han firmado la renovación del convenio que permite a este órgano continuar adherido al Tribunal de Recursos Contractuales de la Cámara.

Con este acuerdo, suscrito por primera vez en 2021, la Audiencia de Cuentas puede canalizar las reclamaciones en materia de contratación pública a través del tribunal parlamentario, garantizando así mayor eficacia, eficiencia y colaboración administrativa.

Astrid Pérez destacó en una nota la importancia de este instrumento de cooperación institucional que, además de dar cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, "asegura un procedimiento independiente, ágil y accesible para resolver posibles recursos".

La Audiencia, que carece de tribunal propio debido a su tamaño y nivel de especialización, encuentra en este convenio la vía adecuada para ofrecer un mejor servicio público a sus contratistas, evitando en muchos casos el recurso directo a la vía contencioso-administrativa.

Durante el periodo de vigencia del convenio no se ha presentado hasta la fecha ningún recurso ante la Audiencia de Cuentas de Canarias, lo que subraya la "estabilidad y normalidad" en los procesos de contratación, señala la Cámara.