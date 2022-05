El Parlamento de Canarias rinde tributo a las 113 diputadas en los 40 años de autonomía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias homenajeó en la tarde de este jueves a las 113 diputadas canarias de los primeros 40 años de parlamentarismo en las islas en un acto donde se puso de relieve el importante papel de cada una de ellas en la construcción del autogobierno en Canarias.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos y resto de miembros de la Mesa --la vicepresidenta primera por videoconferencia, Esther González, la vicepresidenta segunda, Rosa Dávila, el secretario primero, Jorge González, y la secretaria segunda, Luz Reverón--.

Intervinieron la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias; Dolores Palliser como única diputada en la primera y segunda legislaturas; Australia Navarro como primera mujer presidenta de un grupo parlamentario; Belén Allende como autora de una proposición de ley sobre igualdad que llegó al Congreso en 2004; Melodie Mendoza como la diputada más joven de estos cuarenta años en el momento de tomar posesión de su escaño --27 años y 15 días-- y Carmen Hernández como primera diputada de NC en el Parlamento de Canarias.

En su intervención, Matos afirmó que estas mujeres han sembrado un camino del que hoy se recogen los frutos.

"Lo han hecho con su entrega, con su constancia, con su valentía en tiempos francamente difíciles, con su profunda convicción democrática. Hoy, cuando hay quienes pretenden poner en jaque los derechos conquistados, sigamos siendo abanderados y abanderadas de la convivencia democrática, de los potentes avances en igualdad entre mujeres y hombres", comentó.

Por su parte, Carolina Darias expresó su agradecimiento "a todas las diputadas que abrieron el camino, que nos han ayudado a transitar por el camino más apasionante, el de la igualdad sin límites" y subrayó que los avances de las mujeres "son avances para la humanidad".

LOLI PALLISER, PRIMERA MUJER EN LA CÁMARA

También Dolores Palliser valoró el enorme trabajo realizado en estos cuarenta años.

"Pensar que estuve ocho años sola es tremendo, pero en este Parlamento viví momentos muy interesantes, maravillosos. Empezamos de cero, construimos la autonomía y estaba todo por hacer, pero todo funcionó y con consenso en las principales leyes", indicó.

Australia Navarro remarcó que estos cuarenta años de autonomía "han sido fiel exponente" del resultado de la determinación y las decisiones de las mujeres.

"Hemos pasado de la soledad de Loli Palliser en la primera y segunda legislaturas a representar hoy el 43 por ciento de la Cámara", dijo.

Navarro recordó que en la carrera que construye una mujer "no hay demasiado espacio para el egoísmo, el trazado al éxito de una mujer no se escribe del tirón en línea recta, sino con muchas curvas y paradas", y no se llega "con las mismas fuerzas".

En este sentido, Belén Allende destacó que la cohesión de las mujeres "es la única vía" para que se siga "avanzando hacia una ciudadanía plena" donde se participe en igualdad de condiciones en todos los espacios.

La diputada recordó que el cometido como parlamentarias "es lograr que las cosas cambien".

En esta idea coincidió Melodie Mendoza, que recalcó el objetivo común de "construir una Canarias diseñada por mujeres y hombres para tener unas islas totalmente feministas" y defendió que las mujeres pueden "ejercer cargos de alta responsabilidad en los ámbitos político y privado".

Asimismo, Carmen Hernández apostó por "aceptar de una vez una concepción más amplia del empoderamiento femenino". "Queremos dejar impronta en la forma de hacer política en Canarias. Entre todas estamos ayudando a escribir la historia de la vida política en las islas y en este Parlamento", indicó.

El acto comenzó con la interpretación musical de 'Mararía', del autor canario Pedro Guerra, a cargo de Fran Yanes al timple y la soprano Carmen Acosta y a continuación interpretaron, en distintos momentos del acto, 'Siete Islas' y, para finalizar, el himno de Canarias.

Las diputadas de estas diez legislaturas recibieron un obsequio de manos de los miembros de la Mesa como reconocimiento y el homenaje finalizó con una foto de todas las diputadas asistentes ante la fachada principal del Parlamento de Canarias.

El acto comenzó con el aplauso de todas las asistentes en recuerdo al exdiputado nacionalista José Miguel González, fallecido este jueves.

VOZ DE LAS MUJERES DE LAS OCHO ISLAS

En su intervención, Gustavo Matos recordó que la andadura de esta institución se iniciaba a finales de 1982 con un Parlamento Provisional con tres diputadas entre sus escaños.

"Como media de las diez legislaturas transcurridas hasta hoy, la presencia de diputadas se sitúa en torno al 27 por ciento en el Parlamento de Canarias, es decir, poco más de un cuarto", indicó, y añadió que en estas cuatro décadas, en Canarias ha habido Gobiernos donde no ha habido ni una sola consejera y han tenido que pasar 32 años para que una mujer presidiese la Cámara.

"Quiero subrayar hoy el papel fundamental que todas ustedes han jugado para visibilizar a la mujer, en la política por supuesto pero, también, en todos aquellos ámbitos donde han sido ustedes quienes, gracias a la acción política y parlamentaria, les han dado voz a todas las mujeres de cada una de las ocho islas", expresó