El Parlamento de Canarias solicita la Medalla de Oro para Pepe Dámaso

Archivo - El artista canario Pepe Dámaso - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular para solicitar la concesión de la Medalla de Oro de Canarias al artista José Dámaso Trujillo, Pepe Dámaso, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a su contribución al patrimonio cultural y a la proyección de la identidad canaria.

La iniciativa pone en valor la figura de Pepe Dámaso como uno de los creadores más destacados del archipiélago.

Pintor, escultor, muralista, grabador, cineasta, ilustrador, diseñador, fotógrafo y poeta, su obra ha llevado la cultura canaria a escenarios nacionales e internacionales durante más de siete décadas, recoge una nota del Parlamento.

Asimismo, la propuesta resalta los numerosos reconocimientos recibidos por el artista a lo largo de su carrera y defiende que reúne méritos más que suficientes para recibir una de las máximas distinciones que concede la Comunidad Autónoma.