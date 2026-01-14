El Parlamento de Canarias tramitará la nueva ley de RTVC tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSOE y NC-BC

Archivo - Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSOE y NC-BC.

La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha comentado que la ley tiene la función de "regular de forma ordenada" el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias y cuenta con el aval de Consejo Consultivo --aunque alerta de inconstitucionalidad de algunos artículos-- y el Consejo Económico y Social.

Ha dicho que se respeta el "pluralismo democrático" aunque coincidan la Junta de Control y el mandato del Parlamento, y comentado que se han incorporado medidas pactadas con el sindicato mayoritario de RTVC, que los servicios informativos no sean subcontratados y que se subrogue el personal.

Barreto ha indicado que la ley de 2014 ha sido "ineficaz" y un "fracaso", con una década sin mandato marco aprobado, y entiende que el servicio público "no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo".

Ha alertado de la situación "crítica" y el "bloqueo" al que se ha sometido a RTVC, de tal forma que hace falta una nueva ordenación.

"Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios", ha señalado.

Carmen Hernández (NC-BC) ha criticado la "cacicada" del Gobierno con un proyecto de ley "ilegal y antidemocrático" que "atenta contra" el sistema democrático, tal y como ha puesto de relieve el Consejo Consultivo. "Hoy debatimos quien controla la Televisión Canaria", ha agregado.

La diputada ha comentado que se diseña una televisión pública "más cómoda al poder político, más útil al Gobierno", pues se trata de "secuestrar" al ente en favor de Coalición Canaria y cuando se acercan las elecciones.

"El bloqueo no se resuelve, se reproduce, eso sí, se reproduce con una ventaja sustancial para el Gobierno. Todo el poder se concentra en una sola persona, designada por el Gobierno, sin contrapeso, sin control parlamentario, sin control de los profesionales", ha destacado.

Hernández cree que se "vacía de contenido" la Junta de Control pues se da "a una persona" --el administrador general-- "plenos poderes de gestión, de contratación, de línea editorial, todo".

Ha afeado al Gobierno que no haya buscado el consenso en esta legislatura y por ello proponen ahora una "solución muy simple, pero muy peligrosa", que es "quitar el poder al Parlamento", aparte de que "se han cargado" el Consejo de Informativos.

Como contrapropuesta, NC-BC ha planteado crear una Junta de Control con un miembro de cada grupo parlamentario y en función de la representatividad se amplía en base a los criterios de proporcionalidad.

La diputada nacionalista cree que se "abre la puerta" a la externalización de los servicios informativos y ha pedido "dejar claro" que se protege el empleo estable de los trabajadores de RTVC porque es "imprescindible" para salvaguardar la independencia editorial.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha criticado las "imposiciones y las urgencias" del Gobierno de Canarias, que ni siquiera ha intentado dialogar con la oposición en un "asunto nuclear", un ejemplo claro del "modo Clavijo" de gobernar.

"Usted nos pide consensos para lo que usted piensa que son grandes temas, pero para lo de aquí usted lo convierte en portazos a este Parlamento", ha espetado al presidente, tildando a la nueva ley de la "ley Clavijo".

Ha cargado contra la "barra libre de contratos" que se abre con la nueva ley y el "comisario político" --César Toledo, administrador general--, que ha iniciado un "sistema de presión insoportable para los trabajadores y trabajadores".

No entiende la "urgencia" para tramitar la nueva ley, ha reprochado la "vinculación" del Gobierno con RTVC y que se reduzca el "peso" del Parlamento, al tiempo que ha advertido de que el Consultivo alerta de la inconstitucionalidad de muchos artículos y "compromete la neutralidad institucional".

AHI: ACABAR CON UN RÉGIMEN TRANSITORIO

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que este proyecto de ley pretende superar las "anomalías institucionales" del control de RTVC pues se ha funcionado "en un régimen transitorio y provisional".

Así, ha comentado que se busca una "salida democrática" para garantizar el "pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural".

Ha lamentado que haya sido "imposible" constituir el órgano de control parlamentario y cree que la oposición hace un "flaco favor" a los trabajadores de RTVC cuando fía el buen funcionamiento a la Junta de Control.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que RTVC no puede seguir funcionando desde la "provisionalidad" y vivir en la "excepción", subrayando que la ley "no nace contra nadie" sino a favor de la "estabilidad".

Ha cuestionado la "parálisis orgánica" y el "bloqueo" del ente en los últimos años y destacado que el nuevo modelo de gobernanza "busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia". "No estamos ante una ley que concentre poder", ha indicado.

Ha señalado que se "blinda" el carácter público de los informativos y da "garantías de continuidad laboral" a la plantilla.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha apuntado que el objetivo de la ley es derogar la de 2014 para que el ente "dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC", afeando al Ejecutivo que no haya intentado "desbloquear" la situación en esta legislatura.

Jover ha advertido de que la Junta de Control y el administrador general pueden ser "susceptibles de presión política", lo que "compromete" la independencia editorial y operativa, al tiempo que ha cuestionado la falta de pluralidad en la programación de la radio y la televisión, y el "despilfarro, con un aumento del presupuesto.

PP CRITICAS LAS "TRAMPAS" EN RTVE

Carlos Ester (PP) ha reprochado a los socialistas las "trampas" que se hacen en RTVE, con "sesgo político" en los informativos, y frente a esto, ha defendido que la nueva ley de RTVC va a dar "orden y limpieza" antes las "deficiencias" de la ley de 2014, que obligaba a gestionar vía decretos.

Ha criticado las "mentiras" del PSOE porque habrá "control parlamentario" y presentado como aval del Gobierno la firma del convenio colectivo en la 'Radio Canaria'.

Vidina Espino (CC) ha comentado que la ley es necesaria para acabar con el "bloqueo institucional" de la última década y medidas provisionales que han acabado "cronificándose", afeando a PSOE y NC-BC que votaron en contra de miembros de la Junta de Control.

Ahora, ha detallado, la ley mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación, pero si no hay acuerdo, en una segunda votación los miembros pueden ser designados por mayoría absoluta, similar esquema al del director general.

Asimismo ha valorado que por primera vez se "blinda" el carácter público de los servicios informativos pese a las "falsedades" de PSOE y NC-BC, y mostrado su deseo de que la ley salga con el mayor consenso posible.

Espino ha cargado contra las "contradicciones" de PSOE y NC-BC cuando en la pasada legislatura se dedicaron a "ampliar y ampliar las competencias" del administrador general, Francisco Moreno, al tiempo que ha ironizado con que durante el 'Pacto de las Flores' existía "teleRomán".