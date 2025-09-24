El Parlamento canario da luz verde a tramitar la proposición de ley por una conciliación familiar y laboral en las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha tomado en consideración este miércoles la proposición de ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral impulsada por todos los grupos políticos de la Cámara regional, salvo Vox, que se ha abstenido en la votación.

Así, el Grupo Socialista Canario, el Nacionalista Canario (CCa), el Grupo Popular, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y el Grupo Mixto (AHI), han dado luz verde a tramitar esta iniciativa en el pleno de este miércoles, siendo todos ellos los que han concurrido juntos a llevarla a la Cámara regional.

Desde el Grupo Socialista, impulsor inicial de la iniciativa, se ha hecho hincapié en la importancia de esta proposición de ley que cuenta con una base "muy sólida" de diálogo social establecido en la anterior legislatura. Asimismo, según ha detallado Gustavo Adolfo, persigue dos objetivos; la conciliación corresponsable y la conciliacion de la vida familiar y laboral.

"Ahora tendremos que actualizar y mejorarla. Esta proposición de ley aborda medidas tanto para el ámbito público como para el privado, y tendrá su desarrollo a través de un plan autonómico, con una financiacione estable, que acapare al menos el 0,2% de los presupuestos autonómicos, y que tenga una gobernanza ante un órgano que vigile su cumplimiento", ha señalado el diputado regional.

Por su parte, desde el Grupo Nacionalista, Socorro Beato, ha celebrado que hoy en la Cámara se tome en consideración la que es "una cuestión de justicia y de derechos", avanzando así en "políticas útiles". Ha advertido que, en su mayoría, son las mujeres las que cargan con esa renuncia y, por tanto, más les cuesta conciliar. De este modo, para "una sociedad más justa, tenemos que contribuir a un cambio de cultura, con medidas valientes. Y esta proposición de ley pretende abrir un diálogo para contribuir a esas medidas valientes que necesita la sociedad", ha agregado.

Desde el Grupo Popular, Luz Reverón ha compartido su "convicción" de que esta sea una iniciativa "necesaria" para todas las familias canarias, no solo a las numerosas sino también a las monoparentales, que se ven obligadas a elegir entre su trabajo o su familia. De este modo, ha celebrado la toma en consideración de una proposición de ley para superar "la heroicidad" de muchas personas, al conseguir lograr compatibilizar su vida personal y laboral cuando es un derecho.

El Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista, a traves de Natalia Esther Santana, ha destacado la capacidad de la política cuando esta "se une en torno a algo tan esencial", es decir, la conciliación familiar, ya que simboliza que hablamos de un problema "de país en el que se es capaz de unirse por el bien de Canarias".

"Estamos en una tierra en donde la turnicidad laboral es muy superior al resto de la media estatal. La economia de servicios y del turismo nos condena, nos impone, horarios de noche, de fines de semana, de rotaciones que hacen casi imposible conciliar, y mientras, las familias hacen como pueden", ha señalado Santana, que ha indicado la carga que sobre todo se llevan las mujeres en este problema, con un 12% de hogares monoparentales en Canarias encabezados por ellas.

Por parte de la Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, Melodie Mendoza y Raúl Acosta, han celebrado el acuerdo alcanzado en el Parlamento con esta medida, que arribará, ha explicado Mendoza, con "medidas concretas, con incentivos a empresas que amplíen sus medidas de compatibilidad, con campañas de sensibilización y redes de trabajo, y planes autonómicos".

"Conciliar no debe de ser un lujo para unos pocos sino un derecho para todos. Es clave, además, para frenar la despoblación de zonas rurales y fomentar la cohesión social y territorial", ha dicho Mendoza, que ha subrayado el visto bueno del Gobierno, cuyo informe inicial ha corroborado la "viabilidad" de la iniciativa.

Por su parte, Acosta (AHI), ha recordado que, una vez tomada en consideración, en la medida se deberán de tener en cuenta las consideraciones efectuadas por los diferentes departamentos del gobierno, entre ellas la de evitar duplicidades en el desarrollo de la futura normativa y la de fijar compromisos concretos, en este último caso con el sector privado, en favor de su viabilidad.

En contra de tomar en consideración esta iniciativa se ha posicionado Vox, formación que a través de su portavoz Paula Jover ha considerado que se trata de un "proyecto de ingeniería social que va colonizándolo todo hasta llegar a la intimidad de los hogares y le dice a las familias cómo hay que repartir las tareas domésticas".

"Lamentándolo mucho, y viendo que en esas priemras reuniones en las que el consenso progre y bipartidista apostaba por que el principio vertabrador de esta proposición fuera la ideología de género, nos desmarcamos. No podemos usar un principio como ese, tendremos que utilizar el principio y la perspectiva de la familia", ha argumentado Jover, que ha mostrado su rechazo a la 'corresponsabilidad', que marca a las familias "cómo repartirse los trabajos", así como a la existencia de la brecha salarial de género.

Además, ha afeado la inversión reservada y prevista para hacer frente a la normativa en los presupuestos (un 0,2%), y ha tildado de "asalto" lo que se pretende hacer con las empresas, a las que, ha dicho, se las "coacciona para incluir medidas en sus convenios". "Recuerden que el 95% de ellas son pumes y autónomos. ¿A dónde vamos con estas medidas que coaccionan y pesan al empresariado canario y a los autónomos?", ha preguntado.

Así, Jover ha señalado que la abstención de su formación política responde a que intentarán "transformar" la ley en "útil y neutral" para que no esté "al servicio de una agenda ideológica".