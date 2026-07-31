El Parlamento canario emprende la fase final de la restauración del óleo histórico que permanecía oculto bajo pinturas - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento canario ha iniciado esta semana la fase final de los trabajos de restauración del óleo histórico atribuido al pintor palmero Manuel González Méndez, una intervención que permitirá recuperar una de las obras más representativas del hemiciclo, oculta durante más de cuatro décadas bajo varias capas de pintura decorativa.

Esta última etapa de la restauración, que se prevé finalizar en las próximas semanas, se desarrolla durante el periodo de menor actividad parlamentaria, ya que requiere la instalación de andamios en el salón de plenos.

Los trabajos incluyen la fijación de la policromía original, la reintegración de las pérdidas existentes y la protección definitiva de la superficie pictórica, actuaciones imprescindibles para garantizar la conservación de la obra, según ha detallado la Cámara regional en una nota.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha subrayado que esta intervención forma parte del compromiso de la Cámara con la protección y puesta en valor de su patrimonio histórico y artístico. "Nuestro patrimonio institucional forma parte de la memoria colectiva de Canarias. Recuperarlo, conservarlo y ponerlo en valor es una responsabilidad con nuestra historia y con quienes nos sucederán", ha asegurado.

SOBRE LA OBRA

El óleo, datado inicialmente en 1906 y atribuido a González Méndez, permaneció oculto desde la remodelación del hemiciclo llevada a cabo en la década de los ochenta. La pieza formaría parte de un conjunto pictórico con los dos grandes cuadros del Salón de Plenos que quedaría ahora completo.

Su recuperación responde a las recomendaciones técnicas realizadas tras diversos estudios patrimoniales, que concluyeron la necesidad de restaurar la obra para devolver al salón de plenos su concepción artística original.