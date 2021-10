El Parlamento cierra la puerta a la construcción del puerto de Fonsalía (Tenerife) con división en el Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de Sí Podemos en la que se insta al Gobierno de Canarias a abandonar la construcción del puerto de Fonsalía (Guía de Isora) con los votos a favor de Sí Podemos, CC-PNC y Nueva Canarias y la abstención del PSOE, más el rechazo de PP, ASG y Cs.

Además, y con enmiendas del Grupo Nacionalista, se aprobó por unanimidad la búsqueda de alternativas para mejorar el tráfico marítimo entre Tenerife y las 'islas verdes'.

El portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, ha señalado que se viven los "últimos estertores" del proyecto del puerto Fonsalía, que se va a quedar en una "tentativa frustrada", dado que es una "misión imposible" sacarlo adelante desde el punto de vista ambiental.

Ha comentado que su grupo siempre ha estado posicionado "en un rotundo no" porque el proyecto no se justifica desde ningún prisma y ha celebrado los cambios de posición de casi todos los grupos, como CC, que ha girado al no.

Marrero ha comentado que hay más de 417.000 firmas en contra del puerto y defendido que la "alternativa" pasa por el acondicionamiento del puerto de Los Cristianos y el reajuste de los horarios y los accesos.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que CC de Tenerife ha rechazado definitivamente el proyecto por el impacto sobre los cetáceos y especies protegidas y tras un proceso de debate interno y de reflexión.

HIPOTECA EL FUTURO, SEGÚN CC-PNC

Ha dicho que su partido da un "no rotundo" porque la declaración de impacto ha caducado y es "imposible" de superar, primando la defensa ecológica de la isla y evitando que iniciativas como este "hipotequen" el futuro de las próximas generaciones.

No obstante, ha pedido que se mejore la conectividad entre Tenerife y las islas verdes.

Nira Fierro, del Grupo Socialista, se ha confesado "asustada" por el cambio de CC sobre el proyecto porque va a sobrepasar a los socialistas "por la izquierda", destacando que analizar este proyecto "es un ejercicio de responsabilidad".

Por ello, ha defendido el macroestudio encargado por el Gobierno y el Cabildo de Tenerife para evaluar todas las opciones posibles acerca de la mejora de la conectividad marítima y ha dicho que serán "coherentes" con el compromiso medioambiental y en resolver a los "problemas históricos". "El Gobierno hará las cosas bien y las hará fundamentadas", ha indicado.

Ricardo Fernández (Cs) ha valorado que se vayan a tomar decisiones "con datos" y el puerto de Fonsalía es una infraestructura estratégica que se había erigido en la única alternativa ante el colapso de Los Cristianos.

Ha criticado la "pasividad" y "dejadez administrativa" del Gobierno regional para sacar adelante el proyecto y ha pedido que se deje de "poner trabas" al desarrollo económico de la isla.

Jesús Ramos (ASG) ha recordado que el proyecto ya contaba con una declaración de impacto ambiental aprobada y ahora, aunque están a favor de que se encarguen los estudios, entiende que hay un "colapso" en Los Cristianos que hay que corregir.

NC CRITICA LA "TOZUDEZ" POR APOSTAR POR EL PROYECTO

Carmen Hernández (NC) ha criticado la "tozudez" de algunos grupos políticos por querer mantener este proyecto "cuando los datos son aplastantes" y hay más de 400.000 personas en contra, lo que significa gobernar "de espaldas" a la ciudadanía.

Ha dicho que el proyecto es un "atentado medioambiental" y la política desarrollista está "en contra" del siglo que toca vivir, y con una inversión que ronda los 200 millones que no está justificada.

Manuel Domínguez, del Grupo Popular, ha comentado que es "asombroso" ver como en junio se apoyaba el puerto de Fonsalía en el Parlamento y ahora a todos "se les ha caído la careta", criticando especialmente a CC, que promovió hacer una carretera para llegar al puerto "y ahora es un atentado".

Ha criticado que tampoco se dijera "nada" sobre la caducidad de la declaración de impacto ambiental y se ha preguntado "qué van a hacer" si los estudios dicen que el puerto de Los Cristianos no puede crecer y hay que hacer alguna actuación más pequeña.