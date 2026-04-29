El Parlamento convalida por unanimidad el decreto canario 'anticrisis'

Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad de los siete grupos la convalidación del decreto-ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Irán si bien se ha descartado su tramitación como proyecto de ley tal y como habían solicitado PSOE y NC-bc.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha comentado que el decreto canario obedece a que las islas quedaron "al margen" del decreto nacional aparte de que las islas, por su lejanía y dependencia del transporte, son la comunidad autónoma más afectada por la guerra en Oriente Medio.

Además ha indicado que al bajar la recaudación tributaria tendrá repercusiones en el sistema de financiación.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros --el Estado aporta 15,3 millones-- y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales.

Entre ellas destaca la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%; el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%; la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café, la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas y ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que en Canarias hay "efectos directos" en el transporte, el turismo y el "día a día" de familias y empresas, y ha avalado las medidas como "primera respuesta".

Ha comentado que Alemania va a sufragar su rearme militar "a costa del estado del bienestar" y entiende que en función de como evolucionen los acontecimientos, habrá que tomar nuevas medidas porque Canarias "es más vulnerable ante cualquier tensión de los mercados internacionales".

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que los efectos de la guerra de Irán tuvieron "repercusión enorme" desde los primeros momentos ante la importancia del transporte para el archipiélago de ahí que su grupo vea "con buenos ojos" el decreto.

Ha comentado que Canarias es un "territorio frágil" por su dependencia del exterior y la falta de diversificación económica y no duda de que las medidas fiscales y el apoyo a la industria o al sector primario suponen "un alivio".

VOX ECHA EN FALTA REFORMAS "ESTRUCTURALES"

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha advertido de que el decreto es "temporal" y no plantea cuestiones "estructurales" para poner a Canarias "a salvo" de problemas geoestratégicos, caso de no apostar por "el 100%" de las renovables y abrirse a otras fuentes de energía.

Ha apoyado las ayudas directas a la industria y la agricultura aunque es más partidario "de eliminar trabas burocráticas y regulatorias" y acometer "reformas serias" que acaben con el "fanatismo climático". "No vamos por el camino correcto", ha señalado.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha dicho que "lo más relevante" del decreto "es lo que no está" y por ello ha pedido que se tramite como proyecto de ley para incorporar medidas, especialmente para las familias, dado que el Gobierno regional solo aporta 14,5 millones de fondos propios. "No se han esmerado demasiado", ha indicado.

Ha apuntado que el decreto "deja en el olvido" a familias y algunos sectores profesionales, ha tildado de "insuficiente" la aportación del Gobierno central de 15,3 millones y remarcado que el Ejecutivo regional "tiene margen" aunque no se flexibilicen las reglas fiscales y se permita el endeudamiento.

Por ello ha reclamado aumentar un 10% la renta ciudadanía, activar complementos de educación y de vivienda o plantear la exención, moratoria o el aplazamiento de las rentas que tienen que pagar las personas que viven de alquilar en el parque público de vivienda.

Fernando Enseñat (PP) ha reprochado al Gobierno central que no tomara medidas para Canarias en el decreto estatal e ironizado con que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no sabe que en las islas no hay IVA.

Ha cargado contra el "abandono" estatal y la afección al sistema de financiación autonómica y en cambio, ha defendido algunas de las medidas del decreto canario como el IGIC al cero por ciento para los combustibles o las ayudas de 7,2 millones para la industria y el sector primario.

"Todo lo pone Canarias", ha indicado, afeando al Gobierno central que habilita 15,3 millones para "compensar" los 5.000 millones que no llegan al archipiélago.

CC NO DESCARTA MÁS DECRETOS Y NUEVAS MEDIDAS

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha resaltado que las medidas son "necesarias" para hacer frente a los efectos de la guerra y aunque siempre se quiere "más", ha valorado que el turismo, principal motor económico del archipiélago, no se está viendo afectado.

Ha defendido que la toma de las medidas sea gradual y cerrado la puerta a la tramitación de un proyecto de ley ya que dependiendo de la evolución de un conflicto, aún puede haber otros dos decretos más, sin contar en como van a afectar a los países europeos los recortes de Alemania.

Además ha advertido de que la guerra también afecta a las administraciones ya que "van a dejar de ingresar y tendrán que tomar una decisión de dónde dejan de gastar" por lo que ha reclamado "coordinación" con la UE, el Estado, cabildos y ayuntamientos para que las medidas sean efectivas.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha pedido también que el decreto se tramite como proyecto de ley, subrayando que llega "tarde, mal" y con escasa "sensibilidad social" pues las familias han estado esperando "40 días".

Ha cuestionado la "insolvencia o mala fe" del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, por anunciar medidas vinculadas al decreto que ya se manejaban y que 43 de los 45 productos que bajan el IGIC ya están al cero por ciento de tributación.

Franquis ha criticado que el Gobierno canario no tenga "solidaridad" al quejarse de que puede perder 150 millones en el sistema de financiación debido al decreto estatal y le afeado que "no ha estado a la altura".

En ese sentido le ha pedido que "se le pegue algo" del Gobierno de País Vasco, que dedica el 6,36% de su presupuesto a tomar medidas concretas contra la guerra frente a Canarias, que lo hace en un porcentaje del 0,24%.