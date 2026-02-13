El Parlamento duda del cerco de atún en Canarias y el promotor acusa a los grupos de estar en la "prehistoria"

Archivo - Un hombre despieza un atún - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos del Parlamento de Canarias --salvo Vox que estaba ausente-- han mostrado este viernes sus serias dudas con la idoneidad del proyecto piloto de pesca de atún con cerco en aguas de las islas en una tensa comisión parlamentaria en la que el administrador único de la empresa Canarias Seafood, les acusó se mantener al archipiélago en la "prehistoria".

González ha defendido que el proyecto piloto, auspiciado por la Unión Europea y el Gobierno central, es una "solución" para la pérdida de capturas de atún en las islas pues el año pasado, por ejemplo, solo se capturaron 125 toneladas de un cupo de más de 500.

Ha dicho que no es un proyecto de "pesca industrial" sino de evaluar el cerco como una "herramienta de trabajo" que ya se utiliza en País Vasco, Andalucía, Murcia, Cataluña y "todo el Mediterráneo", más el "problema" añadido de Marruecos, que el año pasado pescó 3.800 toneladas.

"Las empresas canarias estamos en desventaja ante nuestro vecino y ya no solamente ante nuestro vecino, sino también ante otras comunidades autónomas que realmente creo que el recurso lo están explotando bien, y los canarios debemos de dejar ciertas reticencias que tenemos e ir a esa explotación moderna, que es realmente lo que está dando posibilidades de desarrollo del sector pesquero", ha señalado.

González ha negado que este proyecto implique la "desaparición" de la pesca artesanal pero tampoco quiere que el archipiélago "se quede en un parque temático donde se pescaba como se pescaba hace 100 años", al tiempo que ha apuntado que se han probado proyectos similares en Noruega y Reino Unido "y no hay tanto problema".

Ha lamentado que desde algunos grupos se trate de "alarmar sin ninguna prueba" ya que no se va a usar pienso para la alimentación de los atunes sino pelágicos pequeños que vienen de Marruecos, Mauritania, Noruega o el Cantábrico.

No entiende que a los canarios se les quiera dejar fuera de esta práctica que ya se realiza en muchas partes del mundo, más aún cuando al sector de la pesca no le va bien, y ha pedido que se deje progresar a las empresas canarias.

"Nosotros también somos parte del sector pesquero canario. Nosotros no somos una empresa noruega ni británica, somos canarios. Originarios de la Gomera, pero canarios también. Así que, por favor, no me dé lecciones de canariedad, ni me dé lecciones de que para mi tierra queremos algo que destruya nuestras costumbres y nuestra forma de ser", ha espetado al diputado del Grupo Nacionalista Mario Cabrera.

Ha detallado que las capturas irán destinadas al mercado japonés, chino, coreano y estadounidense y "no se toca" a Canarias y ha descrito que la flota del atún no está bien --la reduce a seis barcos-- y que hay que "subir el nivel de vida".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha dicho que el proyecto esconde "un modelo industrial encubierto que busca la rentabilidad" a costa del sector pesquero isleño, con 250 toneladas de atún rojo y otras 250 de rabil.

"Llamemos a las cosas por su nombre, 500 toneladas no es una muestra de laboratorio", ha agregado, pidiendo a la empresa que no utilice la "etiqueta de científico" para "colar por la puerta atrás un modelo de negocio mercantilista de engorde que pone en riesgo el pan de los pescadores y la salud".

Según Acosta, "en Canarias sabemos que el arte hace al pescador, la caña es selectiva y también socialmente justa, el cerco industrial concentra la riqueza en manos de unos pocos".

Melodie Mendoza (ASG) ha valorado la iniciativa del proyecto de buscar datos sobre la pesca del atún pero ha reclamado "garantías reales" de su afección al medio ambiente y a la economía de las cofradías del archipiélago.

LUIS CAMPOS: MODELO MERCANTILISTA Y COMERCIAL

Luis Campos, portavoz de NC-BC, no duda de que la pesca con cerco "es más rentable" que la artesanal, un modelo "mercantilista y comercial y ojo, absolutamente legítimo" pero no oculta que si Canarias explora vías de estas características, perdería "identidad".

"Seguimos apostando por una Canarias donde las tradiciones, los valores, la defensa de alguna de nuestras prácticas, y entre ellas en el ámbito de la pesca, la artesanal, con todo lo que conlleva, creemos que es muy, muy positivo", ha detallado.

El portavoz canarista cree que el proyecto está "absolutamente desproporcionado" con 500 toneladas de capturas y "razonable" el "miedo" que se ha instalado tanto entre los pescadores como en las propias administraciones.

"Nosotros estamos convencidos que si utilizáramos el cerco y otras prácticas, sería mucho más rentable el sector de la pesca, probablemente, pero no sería nuestro sector de la pesca", ha señalado.

Juan Manuel García Casañas, del Grupo Popular, ha admitido que este proyecto piloto "preocupa a todos" porque la pesca de atún "es muy importante" para el archipiélago, especialmente en El Hierro, cuya práctica artesanal ha sido un "faro".

PP PIDE UN DESARROLLO TRANSPARENTE

Así, cree que si el proyecto se desarrolla se debe hacer de "manera transparente y participativa" para que "involucre" a todos los actores implicados, como el sector pesquero artesanal, las asociaciones ecologistas o a la propia sociedad civil.

En ese sentido ha defendido que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser "exhaustivas" y que se desarrollen planes de gestión que incluyan medidas de "mitigación y monitoreo" para que se minimice cualquier afección.

"Creo que este puede ser un proyecto que puede ayudar a diversificar la economía, pero tenemos que garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos marinos y el bienestar de nuestras comunidades costeras", ha explicado.

Mario Cabrera (CC) ha dicho que esta iniciativa piloto es un "gran proyecto industrial", ha afeado a González que asuste con la pesca de Marruecos, como ocurrió con el debate de las prospecciones, y señalado que todas las cofradías de Canarias han tenido un posicionamiento unánime de rechazo.

Ha reivindicado que en Canarias hay que ser "punteros" en sostenibilidad y se ha preguntado "qué beneficios" tiene para Canarias "arrastrar esos peces, meterlos en jaulas, alimentarlos con caballas" para comerlos diez años después.

Ha cuestionado las "macrogranjas marinas" porque "el agua pierde calidad, aumenta la turbidez y altera gravemente los fondos marinos", y reprochado a González que haya venido al Parlamento a "contar un cuento de hadas".

"La pesca con cerco industrial puede parecer selectiva, pero no lo es y genera impacto, genera sobrepesca, captura de juveniles y afección a otras especies como los delfines que nadan junto a los cardúmenes", ha apuntado.

Manuel Fumero (PSOE) ha dicho que su grupo tiene "muchas dudas" con el proyecto, que ha generado "mucho malestar" en muchos sectores, y se ha preguntado qué afecciones reales va a tener para la pesca artesanal y si de alguna manera, las cofradías podrían incorporarse si estuvieran interesadas.