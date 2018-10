Parlamento y Gobierno de Canarias rinden homenaje a Elsa López en el Día de las Escritoras

Publicado 15/10/2018 18:37:43 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno regional homenajearon este lunes en la sede de la Cámara a la escritora, poeta y editora Elsa López con motivo de la conmemoración del Día de las Escritoras, que este año se organiza bajo el lema 'Rebeldes y transgresoras'.

El Día de las Escritoras se celebra desde 2016 por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) y la Asociación Clásicas y Modernas (CyM).

La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, quiso recordar durante el acto que el Día de las Escritoras es una celebración "concebida para visibilizar el trabajo de las mujeres en la literatura y perseverar en la lucha contra la discriminación que históricamente han padecido". "Estamos encantadas de que sea Elsa López la mujer elegida para esta ocasión, una autora que ya tiene su sitio en la historia de la literatura canaria con una sobresaliente producción cada vez más admirada", afirmó.

Carolina Darias destacó de ella "ese espíritu indomable que la ha conducido por la vida y por la escritura con un singular propósito de ser y sentirse útil a los demás", así como su constancia. "Su defensa de la libertad, el respeto y la tolerancia no hubiera tenido éxito si no estuviera acompañada de esa cualidad, la que propicia que, como diría el autor griego Artur Graf, todas las demás den sus frutos", añadió.

"Se puso del lado de las mujeres porque entendió que sus causas son nuestras causas y ha acreditado que la perseverancia significa mantenerse firme y constante en la prosecución de objetivos, con actitudes, gestos y opiniones que dan sentido a un comportamiento inconformista", dijo.

"UN ACTO DE JUSTICIA LITERARIA"

Por parte, el viceconsejero de Cultura y Deportes, Aurelio González, agradeció la presencia de los representantes institucionales y amigos que arroparon a Elsa López en el acto y explicó que "cuando la directora de la Biblioteca Nacional de España propuso al Gobierno de Canarias la adhesión de nuestra comunidad a esta celebración, no lo dudamos un instante". "Es un acto de justicia literaria y más en esta ocasión por la trayectoria de Elsa López, una enamorada de la palabra creadora con una enorme sensibilidad y méritos más que acreditados para ser merecedora de este reconocimiento público", apuntó.

"En la persona de Elsa queremos simbolizar a todas las escritoras canarias, mujeres que, como ella dijo, escriben en silencio y en soledad. Hoy están en ella representadas", añadió.

En su intervención, Elsa López reconoció sentirse por primera vez "políticamente incluida" en estas islas, lo cual "me da una gran satisfacción cuando yo me he negado siempre a ser políticamente correcta", dijo. "Estoy orgullosa de estar hoy aquí, de ser canaria y de representar a las escritoras de estas islas, que son muchas aunque algunas no se nombran, porque escriben en soledad, en sus casas, en sus cuadernos; hoy siento que soy como todas ellas, ellas están en mí", afirmó.

López, que consideró "una buena idea que este acto continúe y que haya más mujeres en esta sala próximamente", quiso también recordar a su madre "por ser una mujer valerosa", que le enseñó "el valor de la palabra, de enfrentarme a las cosas y de decir lo que pienso y lo que siento, frente a todo y frente a todos".