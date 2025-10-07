El Parlamento inaugura este martes una exposición de pintura realizada por pacientes de salud mental del HUC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogerá este martes la inauguración de una exposición de pintura colectiva realizada por pacientes del área de Salud Mental del Hospital Universitario de Canarias (HUC), bajo la dirección artística de Elia Estévez.

Con motivo de la cercanía del 'Día Mundial de la Salud Mental' (10 de octubre), el Parlamento de Canarias abre sus puertas a esta iniciativa que busca visibilizar la fuerza transformadora del arte como herramienta de expresión, sanación y dignidad para las personas con problemas de salud mental.

La inauguración contará con la participación de Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, Fernando de Montiano Valero, jefe de Servicio de las Unidades de Subagudos y Rehabilitación Activa del Área Externa de Salud Mental del HUC y Carmen Delia Leal, representante del Centro de la Cultura Popular Canaria.

La exposición podrá visitarse del 7 al 14 de octubre en el horario habitual del Parlamento.