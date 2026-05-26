El Parlamento modifica el himno de Canarias para incluir a La Graciosa

Archivo - La isla de La Graciosa - SEO/BIRDLIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes por unanimidad la modificación de la ley del himno de Canarias para que se incluya una mención a La Graciosa, en virtud a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018 y que la nombró como octava isla del archipiélago.

Con el cambio acordado, la letra del himno quedará fijada como "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas --en referencia a La Graciosa--, late el pulso de mi alma", y la intención es que ya se utilice en los actos institucionales del 'Día de Canarias' del próximo sábado.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que con esta reforma se está "poniendo algo más que una peña" en la historia institucional del archipiélago porque realmente se está "poniendo una piedra" en la "construcción" de la "identidad" de Canarias "como pueblo".

Ha insistido en que este "ajuste institucional" tiene un "enorme valor simbólico" pero "no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno y no afecta ni al escudo ni a la bandera de Canarias".

Su finalidad, ha señalado, "es alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y también reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta como la octava isla que es".

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que esta modificación legal es "profundamente significativa" pues no se habla sólo de reconocimiento sino de "identidad y pertenencia" tras el "acto de justicia" que supuso la inclusión de La Graciosa como octava isla en la reforma del Estatuto de Autonomía.

En ese sentido ha dicho que esta reforma da un "paso natural" para que el himno "abrace" la nueva realidad del archipiélago y ayuda a "construir pertenencia" y a que "nadie se sienta invisible".

"Cuando el himno diga repartido en ocho peñas, estaremos afirmando algo más grande que una modificación legislativa, estaremos diciendo a todos los canarios que Canarias avanza unida, que todas las islas contamos y que cada rincón del archipiélago tiene un lugar en nuestra voz colectiva", ha señalado.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha comentado que "los gestos son muy importantes" en política pero al mismo tiempo ha precisado que a los canarios de La Graciosa "no les hace falta que les digan que son canarios".

Por ello, ha advertido de evitar el "despilfarro" que supondría modificar la bandera, el escudo, folletos o documentación porque teme que "por ahí van a ir los tiros", subrayando que los gracioseros prefieren que se dinero se destine a mejorar la gestión del agua, las vías o el transporte.

NC-BC: LA GRACIOSA, "UNA FORMA DE SENTIR"

Yoné Caraballo (NC-bc) ha comentado que hablar de La Graciosa "es hablar de una forma de sentir, de un lugar donde el tiempo camina más despacio, donde el mar tiene otro color y donde todavía queda algo puro, algo intacto, algo que en muchos rincones de Canarias ya se perdió".

Ha indicado que "es mucho más que un número en un mapa o en un himno", sino "refugio, memoria y emoción", y por ello, más allá de que sea considerada como octava isla entiende que hay que "apoyarlos en que tengan más autonomía", de tal forma que defiende que la isla tenga una concejalía delegada en el Ayuntamiento de Teguise.

Rebeca Paniagua (PP) ha recordado la figura del autor de la letra, Benito Cabrera, que "cuando un día escribió la letra, lo hizo pensando en que un día se modificaría y se incluiría a la Graciosa".

Ha apuntado que no se está "modificando solamente un verso" sino "corrigiendo una ausencia histórica" al ajustar el himno del archipiélago a la "verdad sentimental" de Canarias. "La Graciosa ha estado siempre en nuestra geografía, en nuestra memoria, en nuestra literatura insular y en nuestros corazones", ha agregado.

David Toledo, del Grupo Nacionalista, ha comentado que "la tierra permanece en el corazón de muchos ciudadanos" y al final "se convierte en un símbolo", que es lo que pasa con La Graciosa.

Ha apuntado que la modificación del himno no es una "cuestión menor" pues se está "conquistando un derecho" para que un graciosero se vea "representado" al escuchar el himno.

Ha señalado que el himno nació hace más de 20 años en una Canarias "muy distinta" a la actual y "era una cuestión de dignidad, una cuestión de identidad, reconocer lo que todo el pueblo de Canarias ya percibía, ya sentía", y es que el archipiélago son ocho islas.

Marcos Bergaz (PSOE) ha afirmado que esta modificación "hará muy felices" a los vecinos de la Graciosa pero también al "conjunto" de los canarios, descartando que haya "jerarquías" entre islas.

"No hay islas de primera, de segunda ni de tercera, igual que tampoco hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, todos debemos ser iguales, y de ahí las correcciones a través de medidas dirigidas a superar la doble o triple insularidad", ha explicado.