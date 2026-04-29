El Parlamento pide que el 10 de diciembre sea 'Día de las Ciencias Canarias' en honor a Blas Cabrera

La presidente del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (en el centro), junto a diputados y comunidad científica tras la declaración el 10 de diciembre como 'Día de las Ciencias Canarias' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Nacionalista en la insta al Gobierno de Canarias a declarar el 10 de diciembre el 'Día de las Ciencias Canarias' en homenaje al legado del físico Blas Cabrera.

Esta iniciativa pone en valor la figura de uno de los científicos más relevantes de la historia de las islas y refuerza el compromiso de Canarias con la divulgación, la investigación y el conocimiento.

Durante la sesión, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, destacó con emoción: "Como lanzaroteña, es un orgullo que un arrecifeño ilustre como es Blas Cabrera haya hecho tanto por la ciencia y por el nombre de Canarias. Hoy es un día de celebración".

La presidenta señaló también que "con este acuerdo, Canarias no solo salda una deuda histórica con su memoria científica, sino que también mira al futuro, inspirando a nuevas generaciones a seguir construyendo conocimiento desde las islas hacia el mundo".