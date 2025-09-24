El Parlamento pide campus de viviendas modulares sostenibles para los estudiantes universitarios

(Foto de ARCHIVO) Estudiantes REMITIDA / HANDOUT por JCCM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/10/2022 - JCCM

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que diseñe, en coordinación con las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, la construcción de campus de viviendas modulares y sostenibles.

La propuesta incluye también desarrollar planes plurianuales, objetivos de construcción, indicadores de impacto y mecanismos de coordinación con las instituciones académicas, con el fin de garantizar continuidad y evaluar los resultados de las actuaciones en materia de vivienda universitaria, impulsar la búsqueda y apoyo de proyectos innovadores en materia de vivienda para jóvenes y fomentar nuevas fórmulas que respondan a las necesidades del estudiantado universitario.

David Toledo (CC) ha dicho que la propuesta nace del Trabajo de Fin de Grado de dos estudiantes que han advertido de las dificultades para garantizar los estudios universitarios en las islas capitalinas por la falta de vivienda.

Ha señalado que la propuesta de construir residencias modulares es "viable" y ya se realiza en otros lugares del mundo y ha mostrado su deseo de que un joven de una isla no capitalina no tenga que renunciar a sus estudios por no poder vivir en Tenerife o Gran Canaria.

Yaiza López (PSOE) ha reconocido la "grave realidad" que padece la población universitaria y aunque ha valorado la iniciativa, ha afeado a los nacionalistas que no haya ficha financiera ni planificación mientras los propios estudiantes buscan alternativas.

Ha resaltado que un ejemplo de "política útil" es la iniciativa del Ayuntamiento de La Laguna que ha lanzado dos proyectos de residencias de 800 plazas en Guajara y en San Miguel de Geneto.

Ha avisado al Gobierno canario de que "llega tarde" porque los diagnósticos ya se conocen y lo que falta es "poner dinero y tener voluntad política". "Déjense de estudiar y empiecen a gobernar", ha comentado.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha dicho que el Gobierno canario tiene que "ponerse las pilas" y cree que este modelo de vivienda puede ser "beneficioso" incluso para toda la población, no solo para universitarios.

"Esta iniciativa es buena", ha indicado, dejando claro que haya prioridad para los jóvenes españoles. "Primero los nuestros", ha agregado.

AHI: LA LAGUNA ES UN MERCADO TENSIONADO

Raúl Acosta (AHI) ha valorado también la propuesta de las dos jóvenes y recordado que estudió en la ULL gracias a que tenía plaza en una residencia universitaria, por lo que ha lamentado la necesidad de más colegios mayores ante un mercado de la vivienda "tensionado", con pisos incluso en malas condiciones.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que hay una "necesidad real y urgente" de habilitar viviendas para estudiantes universitarios dado que el precio medio del alquiler ya supera los 1.200 euros al mes y faltan plazas en residencias. "Hay estudiantes que no vienen a Tenerife y Gran Canaria porque no tienen donde alojarse", ha destacado.

Carmen Hernández (NC-bc) ha dicho que la política de vivienda "camina en ese sentido" y no en línea de los "contenedores", pero al igual que los socialistas, no entiende que el Gobierno no decida ya habilitar fondos para construir los campus.

Juan Manuel García Casañas (PP) ha comentado que el problema de vivienda viene "de hace muchos años" y el anterior Gobierno apenas levantó 200 en la pasada legislatura, y subrayado que padres de la isla de El Hierro le hablan "llorando" porque sus hijos tienen plaza en la universidad pero no tienen donde vivir.

Por ello ha pedido revisar las baremaciones para que los estudiantes de islas no capitalinas tengan preferencia en las residencias.