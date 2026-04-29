El Parlamento pide la modificación de la ley de Costas para perservar los núcleos tradicionales de Canarias

La diputada del PP, Jennifer Curbelo, dialoga con su compañero, Carlos Ester - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se solicita al Gobierno central la modificación de la ley estatal de Costas de 1988 con el fin de preservar los núcleos tradicionales del archipiélago afectados por el dominio marítimo-terrestre.

Además, y con el rechazo de Vox, se ha acordado solicitar que se culmine de forma definitiva la transferencia de las competencias en Costas, recogida en el Estatuto de Autonomía, y que se elabore y apruebe la ley autonómica.

La diputada del Grupo Popular Jennifer Curbelo ha comentado que la Ley de Costas no tuvo en cuenta las "singularidades" de los núcleos de las islas y cree que es "de justicia y de coherencia" acometer una modificación.

"No es una cuestión de quién tiene la culpa, quién ha podido hacer, quién ha pasado por el largo, por todos estos años, quién ha podido tener la oportunidad", ha comentado, subrayando que está en juego "la vida" de muchas personas y la "propia identidad" de las islas.

Ha apuntado que muchas personas "han pasado años de calvario judicial para salvar sus casas" por culpa de una ley "que dibuja líneas sin criterio con dientes de sierra injustificados y que ha puesto en jaque la seguridad jurídica de muchos".

Rafael Nogales, del Grupo Socialista, ha planteado vía enmienda, que se inste al Gobierno de Canarias a que desarrolle la ley autonómica de Costas porque "no basta con mirar" a Madrid para resolver este problema, sino desarrollar las nuevas competencias transferidas.

"Esta situación no nace hoy, ni se resolverá únicamente con una declaración de intenciones remitida al Estado", ha indicado, afeando que cuando el PP tuvo mayoría absoluta en el Congreso "no hizo nada".

Jana González, del Grupo Nacionalista, ha destacado que Canarias ya tiene "plena autonomía" en la competencia por su litoral aunque se hizo "de forma errónea" y el Gobierno central no debe interferir ni "encorsetar" con los deslindes y los cobros de concesiones.

Ha apuntado que los núcleos costeros están "cargados de valor patrimonial, cultural y sentimental" y aunque entiende que la ley estatal debe modificarse, la "solución definitiva" pasa por la "gestión plena" del Gobierno de Canarias.

ASG: UN ACTO "DE JUSTICIA"

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que esta PNL "es de justicia" porque los deslindes no de adecuan a la realidad, poniendo como ejemplo que el último, el de Valle Gran Rey en 2024, ha sido recurrido por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.

"Si seguimos legislando a miles de kilómetros de Canarias seguirán ocurriendo cosas como esta", ha indicado, de ahí que haya defendido la "transferencia plena" de las competencias en costas.

Raúl Acosta (AHI) ha comentado que la aplicación de la ley estatal ha generado situaciones "muy complejas", con núcleos asentados desde hace décadas vinculados a la pesca y actividades tradicionales por lo que hay que buscar soluciones para "compatibilizar" su preservación con los deslindes.

Ha pedido también el traspaso efectivo de las competencias en costas porque la norma estatal está "desfasada".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que Canarias "no se entiende" sin los núcleos tradicionales costeros que fueron "engullidos" por la ley estatal, que "compromete" también ahora los "proyectos de vida" en plena emergencia habitacional.

Cree que "antes que una nueva ley" en las islas y "obsesionarse con el autogobierno" es mejor reformar y actualizar la ley estatal porque "lo importante es que el litoral canario y sus gentes estén cuidadas".

Carmen Hernández (NC-bc) ha recordado la "lucha histórica" de Juan Pedro Pérez Medina en Ojos de Garza en defensa de los núcleos tradicionales y ha valorado la "tranquilidad" que da que tanto PSOE como PP tengan la voluntad de cambiar la "injusta" ley estatal.