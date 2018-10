El Parlamento rehabilitará el antiguo edificio de 'Telefónica' para ampliar dependencias

Publicado 03/09/2018 14:17:11 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, ha aprobado este lunes iniciar la tramitación administrativa para acometer la rehabilitación del antiguo edificio de Telefónica, propiedad de la Cámara desde hace más de una década y ubicado en frente de la sede actual, en la misma calle Teobaldo Power.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta, Carolina Darias, ha comentado que el objetivo es ampliar dependencias para uso administrativo y parlamentario, subrayando que se ha descartado la demolición del inmueble, opción que se manejó inicialmente en el proyecto original.

"No es el caso, no hay demolición, lo que se va a hacer es una rehabilitación, aprovechando lo que sea susceptible de hacerlo", ha comentado.

Darias ha indicado que el Parlamento se dirigirá al mismo arquitecto para encargar un proyecto de rehabilitación y conocer "en qué términos debe producirse", desechando convocar un nuevo concurso, método que sería más largo y costoso desde el punto de vista económico.

La presidenta ha señalado que el Parlamento va a impulsar la rehabilitación de ese inmueble al margen de lo que ocurra con la reforma electoral y un posible aumento del número de diputados, hecho que sí afectará al actual hemiciclo.

"Nosotros no podemos iniciar obras hasta que no sepamos si esa reforma electoral va a salir o no, por lo tanto, lo que estamos haciendo es preverlo todo por si hubiera que hacerlo pero sin que hagamos nada hasta el momento", ha apuntado.

En ese sentido, ha dicho que se ha empezado a trabajar en "posibilidades pero nada más", ya que "no tiene sentido" realizar obras en la sede actual si finalmente no se lleva a cabo la reforma electoral que se tramita en las Cortes.