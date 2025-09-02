El paro baja un 0,58% en agosto en Canarias y se queda en 150.215 personas

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 873 personas en agosto en Canarias en relación al mes anterior (-0,58%) hasta los 150.215 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada de agosto, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007 y desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en agosto la mayoría de veces en Canarias (22 veces) mientras que ha subido en siete ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 12.830 parados, lo que supone un 7,9% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 594 menos (-0,5%); Sin empleo anterior, 163 menos (-1,51%); Agricultura, 111 menos (-4,39%); Construcción, 9 menos (-0,07%) mientras que se incrementó en Industria, 4 más (+0,07%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (11.9161), Construcción (12.556), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.416), Industria (5.421) y Sin empleo anterior (10.661).

En cuanto a sexos, de los 150.215 desempleados registrados en agosto, 87.475 fueron mujeres, 432 más (+0,5%) y 62.740, hombres, lo que supone un descenso de921 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,4%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 203 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 286 desempleados (-0,2%).

El paro también bajó en las dos provincias, siendo la mayor caída en Las Palmas(-645) frente a Santa Cruz de Tenerife (-228).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 57.541 contratos en Canarias, un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 23.786 fueron contratos indefinidos, cifra un 1,6% superior a la de agosto del año anterior y 33.755, contratos temporales (un 1,3% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 58,66% fue temporal (frente a un 59,01% del mes anterior) y un 41,34%, indefinidos (el mes precedente fue un 40,99%).