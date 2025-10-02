El paro en Canarias baja en 4.842 personas en septiembre y se sitúa en los 145.373 desempleados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha bajado en 4.842 personas en septiembre en relación al mes anterior (-3,2%) hasta los 145.373 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de septiembre, se acumulan ya seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en Canarias (22 veces), mientras que ha subido en siete ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más grande desde 2021.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 13.297 parados, lo que supone un 8,4% menos que hace un año.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 4.579 menos (-3,84%); en la Construcción, con 290 menos (-2,31%); en Industria, con 176 menos (-3,25%); en Agricultura, con 117 menos (-4,84%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, con 320 más (+3%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.582), Construcción (12.266), mientras que los que menos desempleados tienen son Agricultura (2.299), Industria (5.245) y Sin empleo anterior (10.981).

En cuanto a sexos, de los 145.373 desempleados registrados en septiembre, 84.313 fueron mujeres, 3.162 menos (-3,6%), y 61.060 hombres, lo que supone un descenso de 1.680 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,7%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 414 parados más que a cierre del pasado mes (+5,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 5.256 desempleados (-3,68%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Las Palmas(-2.685), Santa Cruz de Tenerife(-2.157).

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 67.441 contratos en Canarias, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 30.082 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,5% superior a la de septiembre del año anterior, y 37.359 contratos temporales (un 6,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 55,4% fue temporal (frente a un 58,66% del mes anterior) y un 44,6%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,34%).

Contenido multimedia:

Gráficos de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...