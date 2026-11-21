Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 64 años resultó herido moderado al ser atropellado por un vehículo en la tarde de este viernes en la Calle Pablo Penáguilas de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón sufrió un traumatismo en miembro inferior de pronóstico moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.