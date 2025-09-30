Pedro Fernández y José Antonio Prieto, nuevos comisarios de la Policía Canaria en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

La consejera canaria de Seguridad, Nieves Lady Barreto, junto a los nuevos comisarios y cargos de Seguridad - CONSEJERÍA CANARIA DE SEGURIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha recibido este martes a los nuevos comisarios del Cuerpo General de la Policía Canaria, Pedro Fernández y José Antonio Prieto, que ocupan estos puestos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas, respectivamente.

En la reunión estuvieron presentes el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y el director de Seguridad, David del Pino, según ha informado la Consejería regional de Seguridad en nota de prensa.

Barreto ha destacado durante el encuentro el "crecimiento experimentado" en estos dos últimos años tanto en número de efectivos como en unidades de actuación, lo que conlleva a la necesidad de incorporar cuadros de mandos.

En este sentido, la consejera agradeció a los nuevos comisarios su apuesta por la Policía Canaria, "aportando su experiencia profesional para reforzar" el cuerpo policial, que es colaborativo "con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Asimismo indicó que en el mes de noviembre entrarán a la academia 143 policías autonómicos, una promoción que permitirá el despliegue territorial en las islas no capitalinas, que "es otra de las políticas estratégicas" de este Gobierno.

Los nuevos comisarios del Cuerpo General de Policía Canaria (CGPC), Pedro Fernández y José Antonio Prieto, tienen una larga trayectoria como teniente coronel en la Guardia Civil y en las Fuerzas Armadas.

La resolución de la Dirección General de Seguridad, publicada en el BOC de 8 julio, resolvió la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de dos puestos de Comisario o Comisaria Unidad de Recursos Operativos (URO), adscritos al Cuerpo General de la Policía Canaria.