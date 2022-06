Pedro Martín, sobre su actitud en el Tenerife-Las Palmas: "Si tu equipo mete un gol, como no te vas a poner de pie"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha defendido este jueves su actitud en el palco del partido Tenerife-Las Palmas en el primer partido del play off de ascenso y que le valió ser relegado a la cuarta fila en el Estadio de Gran Canaria en el partido de vuelta.

"Si tu equipo mete un gol como no te vas a poner de pie, para eso me quedo en casa o me voy a un concierto de la Sinfónica", ha indicado en una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press.

Ha dicho que su forma de celebrar el gol en el partido de ida jugado en el Heliodoro Rodríguez López "parece que no ha gustado" hasta el punto de que en el encuentro de vuelta fue relegado a la cuarta fila del palco y no se sentó junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Martín ha confesado que en el partido de ida fue con una bufanda del Tenerife y le han afeado su forma de celebrar el gol como alguien que no es "muy respetuoso" dado que no se estila que en los palcos una persona "se ponga de pie, aplauda y disfrute con los goles".

El presidente asume que en un palco hay que ser "correcto" y "no insultar ni molestar" al resto de personas que ven el partido pero ha ironizado con que "no puede ser" como en la época del Covid-19 en la que se ponían "siluetas" para representar al público.

Con todo, se ha confesado optimista de cara a la eliminatoria final contra el Girona porque aunque hay un riesgo de llevarse una decepción ha pedido a la afición que no pierda la "ilusión".

"Vamos a subir a Primera", ha agregado, subrayando que acudirá al partido de ida en Girona, motivo por el que no estará presente en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este viernes.