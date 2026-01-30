Pere Navarro (CZFB): "El turismo es fantástico, pero Canarias y España deben buscar desarrollo y nuevas oportunidades"

Archivo - El delegado del Estado en el CZFB (Consorcio de la Zona Franca de Barcelona), Pere Navarro, durante la inauguración de la BNEW 2024, en la DFactory.- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

El delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, cree que el turismo es "algo fantástico" tanto para Canarias como para el resto de España, pero considera que se debe seguir buscando un "desarrollo económico" alternativo y "nuevas oportunidades" para seguir mejorando el bienestar.

"Todos soñamos en venirnos a las Canarias casi que a vivir, pero hay algo que tiene que ver con el desarrollo económico y que tiene que ver con el desarrollo de nuevas oportunidades. Y el potencial de Gran Canaria para impulsar su desarrollo económico más allá del turismo existen y hay que sacarlas a la luz", sentenció durante una entrevista en el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria.

En este sentido, Navarro ha señalado que Miguel Ángel decía que la escultura estaba ya en la piedra y que "lo único que tenía que hacer era quitar lo que sobraba". En Gran Canaria y en Canarias, "la piedra está y lo que tienes que hacer es quitar el sobrante y que emerja realmente la obra de arte, que aquí en este caso es la oportunidad, la actividad, etc".

"Economía azul, todo lo relacionado con el mar, con la energía y su obtención: no estamos hablando solo de la energía solar, sino también de la eólica, también de la energía marina", ha afirmado.

Navarro resaltó que "el talento está en todas partes" y ha puesto como ejemplo la primera operación a distancia que se hizo en el mundo con un robot, que se realizó en la capital de Angola. "Pues aquí es exactamente lo mismo. Para nosotros lo que es más importante es compartir los problemas, son retos, y sobre todo también compartir el talento", ha insistido.

En este sentido, el delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha destacado la importancia de que las Zonas Francas sirvan de "conectores" y, con ello, establecer "el puente de relación entre un lugar y el otro".

"Saber que hay empresas de Gran Canaria que les interesaría conocer lo que estamos haciendo aquí y al revés, hay empresas de aquí que les interesaría conocer lo que estáis haciendo en Gran Canaria". "Colaborar", destacó.

Asimismo, Navarro ha señalado que la internacionalización es "imprescindible" para el crecimiento de las zonas francas, ya que "las ciudades ya no dependen de su término municipal pues los países no dependen de sus fronteras".

"Si estamos encerrados en nosotros mismos no hacemos nada y por tanto para nosotros es muy importante", ha concluido.