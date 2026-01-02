Periodistas turísticos distinguen al Siam Park (Tenerife) como 'Mejor Parque Temático de España' en 2026 - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siam Park ha sido distinguido como Mejor Parque Temático de España por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FIJET España), un reconocimiento otorgado por profesionales de la comunicación especializados en turismo y que premia "la excelencia en la gestión, la calidad de la experiencia ofrecida y la contribución a la proyección turística" de los destinos.

El galardón forma parte de los Premios FIJET España 2026, cuyo fallo fue decidido el pasado 21 de diciembre tras un proceso de deliberación y votación del jurado, integrado por periodistas especializados del ámbito turístico, según ha informado este viernes el Grupo Loro Parque.

Asímismo, con esta distinción, la federación ha querido destacar "la excelencia en la gestión" de Siam Park, así como "su destacada contribución" a la promoción del turismo y al posicionamiento de España como "destino de ocio de referencia".

La entrega oficial del premio tendrá lugar en el marco de la próxima edición de FITUR, en Madrid.

Este reconocimiento, destaca el grupo, reforzaría la trayectoria de Siam Park como "referente internacional" del ocio, confirmando, además, el valor de un modelo basado en la "innovación constante, la calidad de la experiencia y el compromiso con la sostenibilidad".

1,6 MILLONES DE VISITANTES EN 2025

El parque cerró el año 2025 con 1,6 millones de visitantes, y ahora celebra este reconocimiento: "Recibir un premio otorgado por periodistas especializados en turismo tiene un valor muy especial para nosotros, porque son profesionales que analizan, comparan y conocen en profundidad la realidad del sector. Este reconocimiento es un estímulo para seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas, siempre con el máximo respeto por nuestro entorno y por el destino que nos acoge", ha señalado, por su parte, Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque.

"Nunca un parque ha sido tan reconocido como Siam Park, y no solo por su carácter acuático, sino por sus atracciones en general. Este logro pertenece a todas las personas que forman parte de Siam Park. Su compromiso diario, su profesionalidad y su pasión son la base que nos permite mantenernos en la cima y seguir siendo un referente internacional del ocio de calidad", ha añadido.

Considerado el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, Siam Park se ha consolidado como un motor "clave" del turismo en Tenerife y en Canarias. A lo largo de los últimos años, destaca el grupo empresarial, ha acumulado numerosos reconocimientos internacionales y continúa renovándose para ofrecer experiencias cada vez más innovadoras, seguras y sostenibles.

Celebra el grupo empresarial que el reconocimiento otorgado por FIJET España se suma así a una trayectoria marcada por "la calidad, la creatividad y la contribución" al posicionamiento internacional de España como destino turístico de primer nivel.

En palabras de su presidente, Miguel Ángel González Suárez, la federación ha trasladado al Grupo Loro Parque su felicitación en nombre de los profesionales de la comunicación y el periodismo turístico, poniendo en valor su papel de Siam Park como "referente nacional".

La Federación Española de Periodistas de Turismo, integrada en la Federación Mundial FIJET, agrupa a profesionales dedicados a la información, el análisis y la divulgación turística. Sus premios tienen como objetivo reconocer a aquellas entidades que destacan por su gestión ejemplar, su aportación al desarrollo del turismo y su impacto positivo en los destinos.